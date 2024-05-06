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Покращить настрій і допоможе контролювати вагу. Чим корисна спаржа для організму

Понеділок 06 травня 2024 19:02
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Покращить настрій і допоможе контролювати вагу. Чим корисна спаржа для організму Що таке спаржа і чому вона корисна (ілюстрація: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Спаржу можна їсти сирою або вареною, і вона часто є головним інгредієнтом супів, тушкованого м'яса, салатів та інших страв. Хоча смак цієї рослини не всім до вподоби, вона має багато корисних властивостей.

Про те, чим корисна спаржа для організму, а також про те, кому її їсти не варто, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Використані джерела для підготовки матеріалу: Web MD, Healthline, Health, Everyday Health, Medfond.

Що таке спаржа

Спаржа - це овочева культура, яка походить з родини аспарагусів, що налічує близько 300 видів. Деякі з них вирощуються як декоративні рослини, проте певні різновиди спаржі їстівні.

Більшість людей знайомі з їстівним різновидом, відомим як садова спаржа, або Asparagus officinalis - тонкою зеленою рослиною, схожою на спис. Цей вид вперше виростили в Греції понад 2 500 років тому.

Спаржа, як правило, росте в помірному кліматі. На відміну від більшості овочів, що потребують сезонної посадки, спаржа - це багаторічна рослина, яка відростає з року в рік.Тому періодично її можна знайти в дикій природі.

Хоча зелена спаржа є найпоширенішою, існують також рожеві, фіолетові та білі сорти.

Харчова цінність спаржі

Спаржа - досить низькокалорійний овоч, проте чудове джерело вітамінів і мікроелементів.

Зокрема, одна чашка сирої спаржі містить такі поживні речовини:

  • Калорії - 26,8
  • Жири - 0,161 г
  • Білок - 2,95 г
  • Клітковина - 2,81 г
  • Вуглеводи - 5,2 г
  • Натрій - 2,68 мг

Спаржа - джерело вітамінів С, А, К і Е, вітамінів групи B, калію і фосфору. Також аспарагус містить невелику кількість інших мікроелементів, таких як залізо, цинк і рибофлавін.

Користь спаржі для організму

Насамперед через низьку калорійність, незначний вміст жирів та високий вміст клітковини, спаржа допомагає контролювати вагу - організм повільно перетравлює клітковину, завдяки чому відчувається ситість між прийомами їжі.

Клітковина також покращує травлення і може допомогти знизити ризик серцевих захворювань, високого кров'яного тиску і діабету. Крім того, інулін у спаржі сприяє балансу кишкових бактерій - пробіотиків - що покращує травлення і зменшує газоутворення.

Спаржа, як і інші зелені овочі, багата на антиоксиданти - сполуки, які допомагають захистити клітини від шкідливого впливу вільних радикалів і знижують ризик хронічних захворювань.

До антиоксидантів відносяться вітамін Е, вітамін С і глутатіон, а також різні флавоноїди та поліфеноли. Зокрема, такі флавоноїди як кверцетин, ізорамнетин та кемпферол мають протизапальну та противірусну дію.

Покращить настрій і допоможе контролювати вагу. Чим корисна спаржа для організму

Спаржа - джерело антиоксидантів (ілюстрація: Freepik)

Сапонін протодіосцин, який міститься в спаржі, допомагає підтримувати репродуктивне здоров'я, допомагаючи збільшити вироблення тестостерону, підвищуючи лібідо після менопаузи, а також позитивно впливаючи на здоров'я яєчників.

Позитивно впливає на репродуктивні функції і фолієва кислота, яка теж міститься в спаржі. Крім цього, вітаміни, які вмістяться в овочі, не лише покращують імунітет, а й позитивно впливають на зір і на стан шкіри і кісток.

А от вітаміни групи В, джерелом яких також є спаржа, можуть покращити настрій і допомогти впоратися з дратівливістю.

Коли не можна їсти спаржу

Попри користь, не радять вживати спаржу в таких випадках:

  • алергія на спаржу або рослини з родини лілійних - цибулю, порей, часник і шніт-цибулю;
  • ревматизм, артрит, подагра;
  • простатит або цистит;
  • хвороби шлунково-кишкового тракту.

В такому випадку необхідно проконсультуватися з лікарем щодо збалансованого раціону - як і для дитячого харчування.

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