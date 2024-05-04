Желудок скажет вам "спасибо": 6 продуктов, которые должны быть в рационе

Правильные пищевые привычки - основа здоровья. Есть целый ряд доступных продуктов, которые могут улучшить пищеварительный процесс и наладить работу желудка и кишечника.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instgaram-страницу медицинского сообщества " Zdorovishi razom ".

Потребляйте больше клетчатки

Эксперты рассказали, что для здорового кишечника вам нужна клетчатка из разных источников, таких как:

цельнозерновой хлеб

коричневый рис

фрукты и овощи

фасоль

овсянка

пейте много жидкости

Важно помнить, что потребление достаточного количества чистой воды необходимо для здорового пищеварения. Жидкость помогает отходам проходить через вашу пищеварительную систему.

Пребиотики в рационе

Пробиотики - это так называемые "полезные бактерии", которые естественно встречаются в нашем кишечнике.

Пробиотики можно найти в живом натуральном йогурте или форме добавок в аптеке. Впрочем, перед началом приема пробиотиков обязательно посоветуйтесь с лечащим врачом.

Интересно и то, что имбирь также обладает полезными свойствами и может уменьшить воспаление в кишечнике и облегчить пищеварение. В то же время зеленый чай, содержащий антиоксиданты, способствует здоровому пищеварению.

Что вредит желудку

Чем сильнее зажарена какая-нибудь пища - картофель, курица или даже рыба - тем больше усилий приходится прилагать организму, чтобы ее переварить. Если устраивать такие нагрузки регулярно, в результате может развиться желудочно-кишечное расстройство.

В магазинных соках очень много сахара и совсем нет клетчатки, которая не только помогает контролировать скорость всасывания сахара в кровь, но и необходима для здоровья кишечника. Вместо соков ешьте свежие фрукты и овощи - они гораздо полезнее.

К тому же копчености вообще не полезны для организма, а употреблять их в пустой желудок тем более не стоит. Это очень тяжелая пища для желудка, которая долго переваривается и может вызвать спазмы.