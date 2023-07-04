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"Показуха?" Во Львове депутатам вручили повестки прямо на заседании (фото)

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Львов, Вторник 04 июля 2023 12:49
"Показуха?" Во Львове депутатам вручили повестки прямо на заседании (фото) Во Львове депутатам вручили повестки (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Во Львове 4 июля депутатам областного совета вручили повестки прямо перед началом заседания.

Об этом рассказал в Facebook депутат от партии "Свобода" Иосиф Сытник.

Нардепам вручили повестки

"Сессия Львовского областного совета начинается со встречи с представителями Лычаковско-Железнодорожного ОРТЦК и СП Львова. Депутатам вручили повестки. Слава Украине!" - написал Сытник.

&quot;Показуха?&quot; Во Львове депутатам вручили повестки прямо на заседании (фото)Во Львове депутатам вручили повестки (фото: facebook.com/sutnuky)

Реакция украинцев на вручение повесток депутатам

Отметим, что в комментариях к посту Иосифа не все украинцы поверили в то, что после повесток народные избранники пойдут в армию. Некоторые считают, что это "показуха".

  • Це правильно, але це профанація, і всі це розуміють.
  • Депутатам також треба бути на війні.
  • Країна для всіх одна, а не тільки хлопці зі сіл на фронті і прості робітники.
  • Показуха.
  • Ніхто не піде. В усіх ''лапа''. Половина інвалідів. Цирк продовжується.

Ранее мы писали, что будет, если не прийти по повестке в военкомат.

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