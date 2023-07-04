"Показуха?" Во Львове депутатам вручили повестки прямо на заседании (фото)
Во Львове депутатам вручили повестки (коллаж РБК-Украина)
Во Львове 4 июля депутатам областного совета вручили повестки прямо перед началом заседания.
Об этом рассказал в Facebook депутат от партии "Свобода" Иосиф Сытник.
Нардепам вручили повестки
"Сессия Львовского областного совета начинается со встречи с представителями Лычаковско-Железнодорожного ОРТЦК и СП Львова. Депутатам вручили повестки. Слава Украине!" - написал Сытник.
Во Львове депутатам вручили повестки (фото: facebook.com/sutnuky)
Реакция украинцев на вручение повесток депутатам
Отметим, что в комментариях к посту Иосифа не все украинцы поверили в то, что после повесток народные избранники пойдут в армию. Некоторые считают, что это "показуха".
- Це правильно, але це профанація, і всі це розуміють.
- Депутатам також треба бути на війні.
- Країна для всіх одна, а не тільки хлопці зі сіл на фронті і прості робітники.
- Показуха.
- Ніхто не піде. В усіх ''лапа''. Половина інвалідів. Цирк продовжується.
Ранее мы писали, что будет, если не прийти по повестке в военкомат.
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