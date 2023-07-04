"Показуха?" У Львові депутатам вручили повістки прямо на засіданні (фото)

У Львові 4 липня депутатам обласної ради вручили повістки перед початком засідання.

Про це розповів у Facebook депутат від партії "Свобода" Йосип Ситник.

Зазначимо, що у коментарях до посту Йосипа не всі українці повірили у те, що після повісток народні обранці підуть до армії. Дехто вважає, що це "показуха".

"Сесія Львівської обласної ради розпочинається із зустрічі з представниками Личаківсько-Залізничного ОРТЦК та СП Львова. Депутатам вручили повістки. Слава Україні!" - написав Ситник.

Раніше ми писали, що буде, якщо не прийти по порядку у військкомат.

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