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"Показуха?" У Львові депутатам вручили повістки прямо на засіданні (фото)

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Львів, Вівторок 04 липня 2023 12:49
"Показуха?" У Львові депутатам вручили повістки прямо на засіданні (фото) У Львові депутатам вручили повістки (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Львові 4 липня депутатам обласної ради вручили повістки перед початком засідання.

Про це розповів у Facebook депутат від партії "Свобода" Йосип Ситник.

Нардепам вручили повістки

"Сесія Львівської обласної ради розпочинається із зустрічі з представниками Личаківсько-Залізничного ОРТЦК та СП Львова. Депутатам вручили повістки. Слава Україні!" - написав Ситник.

&quot;Показуха?&quot; У Львові депутатам вручили повістки прямо на засіданні (фото)У Львові депутатам вручили повістки (фото: facebook.com/sutnuky)

Реакція українців на вручення повісток депутатам

Зазначимо, що у коментарях до посту Йосипа не всі українці повірили у те, що після повісток народні обранці підуть до армії. Дехто вважає, що це "показуха".

  • Це правильно, але це профанація, і всі це розуміють.
  • Депутатам також треба бути на війні.
  • Країна для всіх одна, а не тільки хлопці зі сіл на фронті та прості робітники.
  • Показуха.
  • Ніхто не піде. У всіх ''лапа''. Половина інвалідів. Цирк продовжується.

Раніше ми писали, що буде, якщо не прийти по порядку у військкомат.

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