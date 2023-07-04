"Показуха?" У Львові депутатам вручили повістки прямо на засіданні (фото)
У Львові депутатам вручили повістки (колаж РБК-Україна)
У Львові 4 липня депутатам обласної ради вручили повістки перед початком засідання.
Про це розповів у Facebook депутат від партії "Свобода" Йосип Ситник.
Нардепам вручили повістки
"Сесія Львівської обласної ради розпочинається із зустрічі з представниками Личаківсько-Залізничного ОРТЦК та СП Львова. Депутатам вручили повістки. Слава Україні!" - написав Ситник.
У Львові депутатам вручили повістки (фото: facebook.com/sutnuky)
Реакція українців на вручення повісток депутатам
Зазначимо, що у коментарях до посту Йосипа не всі українці повірили у те, що після повісток народні обранці підуть до армії. Дехто вважає, що це "показуха".
- Це правильно, але це профанація, і всі це розуміють.
- Депутатам також треба бути на війні.
- Країна для всіх одна, а не тільки хлопці зі сіл на фронті та прості робітники.
- Показуха.
- Ніхто не піде. У всіх ''лапа''. Половина інвалідів. Цирк продовжується.
Раніше ми писали, що буде, якщо не прийти по порядку у військкомат.
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