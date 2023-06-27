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Можно ли получить отсрочку от призыва человеку с III группой инвалидности: объяснение юриста

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Вторник 27 июня 2023 09:29
Можно ли получить отсрочку от призыва человеку с III группой инвалидности: объяснение юриста Фото: Как оформить отсрочку человеку с инвалидностью (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

В Украине продолжается мобилизация, объявленная 24 февраля 2022 года. Многие интересуются, можно ли получить отсрочку от призыва мужчине с III группой инвалидности без прохождения ВЛК и посещения ТЦК и СП.

На этот вопрос ответил юрист Богдан Пересада.

Как получить отсрочку человеку с III группой инвалидности

Согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" люди с инвалидностью III группы не подлежат мобилизации. Они могут пойти в армию только, если сами этого захотят.

Чтобы получить отсрочку (при желании) нужно иметь законное основание и сообщить военкомат. Это можно сделать лично при визите с предоставлением документов или ценным письмом с описанием вложения по почте.

ВЛК таким лицам формально нужно проходить раз в 5 лет.

"ТЦК не захочет оформлять Вам отсрочку без прохождения ВЛК, это их позиция. То есть, пока не пройдете ВЛК, отсрочку не оформят. Таким образом, оформить отсрочку без визита в ТЦК и прохождение ВЛК не получится", - сообщил правозащитник.

Также юрист добавил, что отсутствие оформленной отсрочки не означает, что вас могут мобилизовать.

Для справки

Основанием для установления III группы инвалидности являются стойкие, умеренной тяжести функциональные нарушения в организме, обусловленные заболеванием, последствиями травм или врожденными пороками, которые привели к умеренно выраженному ограничению жизнедеятельности лица, в том числе его трудоспособности, но требующие социальной помощи и социальной защиты.

Лица, по направлению лечебно-профилактического учреждения здравоохранения, после проведения определенных лечебных мероприятий при наличии соответствующих оснований для установления 3 группы инвалидности имеют право обратиться в Медико-социальную экспертную комиссию по месту их проживания или лечения.

Читайте также, как должна выглядеть законная повестка для призывников.

Кроме того, адвокат объяснил, как подтвердить постоянный уход для отсрочки.

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