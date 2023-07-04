Что будет, если не прийти по повестке в военкомат: отругают, оштрафуют или посадят?
Мобилизация в Украине, объявленная 24 февраля 2022 года, продолжается. Сейчас в армию продолжают призывать военнообязанных мужчин. Повестки активно приходят мужчинам от 18 до 60 лет.
Какое наказание предусмотрено, если вы не явились в военкомат, получив повестку - читайте в материале Styler.
Где могут вручать повестки
Так, повестки в Украине могут вручать в любом месте, законом это не регламентировано.
Повестка обязательно должна содержать:
- подпись руководителя ТЦК и СП и мокрую печать;
- дату вручения;
- адрес военкомата
- время, когда нужно туда явиться
Вручить повестку могут:
- сотрудники ТЦК и СП
- уполномоченные лица
- руководители предприятий/учреждений/организаций, в том числе учебных заведений, физические лица-предприниматели управляющие многоквартирных домов
Какие бывают виды повесток
Повестки в военкомат бывают следующие:
- повестка для уточнения учетных данных - прийти и встать на учет
- обновить информацию о призывнике
- повестка на прохождение военно-врачебной комиссии
- повестка на призыв в армию - в такой повестке указан срок, в который нужно явиться в призывной участок
- мобилизационное распоряжение - отправка в армию
Что будет за неявку по повестке
Если повестка касалась уточнения ваших учетных данных в территориальном центре комплектования и социальной поддержки, то штраф за неявку в военкомат для уточнения данных может составлять от 1500 до 3400 гривен (конкретный размер штрафа устанавливается в судебном порядке).
А вот повторное совершение нарушения в течение года может стать причиной для большего штрафа в размере до 5100 гривен. Этот вопрос регулируется статьей 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Если человек не приходит после вручения повестки три и более раза, на военнообязанного имеют право подать в суд и привлечь к уголовной ответственности. Если лицо не явилось в военкомат по мобилизационному распоряжению, ему грозит лишение свободы от 3 до 5 лет.
Причины, по которым можно не явиться по повестке
- Болезнь, которая не дает возможности самостоятельно двигаться.
- Необходимость ухода за больной женой, мужем, ребенком, своими родителями или жены/мужа (эти лица должны проживать вместе с военнообязанным, также не должно быть близких родственников, которые могли бы взять на себя уход)
- Открытое уголовное производство, применение административного взыскания или уголовного наказания в отношении военнообязанного или резервиста
Для подтверждения уважительной причины, по которой нет возможности вовремя посетить военкомат по повестке, нужно предоставить справки, официальные документы.
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