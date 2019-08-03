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Зеленський запропонував скасувати візи для іноземних пацієнтів

Новини » Політика    03.08.2019 - 13:49
Зеленський запропонував скасувати візи для іноземних пацієнтів
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

На думку Зеленського, це допоможе розвитку медичного туризму

Президент України Володимир Зеленський запропонував скасувати візи для іноземців, які часто отримують медичні послуги в Україні. Про це він заявив під час робочого візиту до Львівської області, передає РБК-Україна.

Так, глава держави запропонував скасувати візовий режим з країнами, громадяни яких часто приїжджають в Україну для отримання медичних послуг.

"Ми можемо скласти перелік країн, громадяни яких часто приїжджають до України на лікування, з тим, щоб скасувати для них візовий режим, і звернутися до Міністерства закордонних справ. Особливо це стосується тих країн, громадяни яких зазвичай сюди приїжджають на лікування і оздоровлення і відчувають ці перепони у перетині кордону", - заявив Зеленський.

Крім того, президент додав, що скасування візового режиму допоможе розвинути медичний туризм в Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський зобов'язав народного депутата Андрія Іванчука профінансувати ремонт доріг в Івано-Франківській області. Глава держави зобов'язав Іванчука знайти 175 млн гривень для ремонту дороги в області.

Також РБК-Україна писало, що Зеленський відвідав з робочим візитом Івано-Франківську область. У ході візиту президент представив нового голову Івано-Франківської облдержадміністрації Дениса Шмигаля, а також обговорив питання відсутності доріг в області.

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