Синоптик повідомила про похолодання на вихідних

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На вихідних очікуються дощі

Погода в Україні: на вихідних, 14 и 15 вересня, очікується похолодання та періодичні дощі, однак у деяких областях буде тепла погода. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення синоптика Наталки Діденко у Facebook.

За її словами, тепла погода протримається до вихідних, а в суботу-неділю пройдуть періодичні дощі та похолодає.

У східних областях, на півдні та у більшості центральних областей України вихідними потриває тепла погода.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 10 вересня в Україні, крім більшості районів Львівської, Закарпатської і Херсонської областей, утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. У Київській області утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Додамо, сьогодні, 10 вересня, в Україні буде хмарно і тепло, опадів не очікується, місцями температура повітря підніметься до +28 градусів.

Крім того, завтра, 11 вересня, погода в Україні буде малохмарною та сонячною, без опадів, температура повітря становитиме +29 градусів. Вітер східного та південно-східного напрямку, 3-8 м/с. У Києві завтра буде суха та ясна погода. Температура повітря становитиме +27 градусів.