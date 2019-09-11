Затягне хмарами: яким областям не пощастить з погодою (карта)

Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Синоптики попередили про значне погіршення погоди

Погода в Україні у четвер, 12 вересня, очікується суха і тепла, проте більшість областей затягне хмарами, сонце сховається. За прогнозами синоптиків, вже на найближчих вихідних країну охоплять дощі, а температура повітря різко піде вниз.

Погода на сході країни очікується тепла і суха, сонце буде зрідка визирати через хмари. Нічна температура повітря в регіоні складе +10 +12 градусів, у Донецькій області до +9 градусів. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +25 +28 градусів.

У південних областях буде тепло і сухо, опади не прогнозуються. Вночі від +13 до +16 градусів. Вдень повітря прогріється до +26 +29 градусів. У Криму сухо, без опадів, можлива хмарність. Вночі +15 +17 градусів, вдень від +26 до +28 градусів.

На півночі України очікується суха і хмарна погода. Нічна температура повітря опуститься до +9 +11 градусів, удень повітря прогріється до +26 +28 градусів.

В західних областях опади не прогнозуються, сухо і тепло, можлива хмарність. Нічна температура повітря в більшості областей знизиться до +9 градусів. Вдень в регіоні очікується від +25 до +27 градусів.

В центральній частині країни сухо і тепло, без опадів і хмарно. Вночі від +10 до +12, вдень стовпчики термометрів покажуть +26 +28 градусів.

У Києві 12 вересня очікується тепла і суха погода, хмарно, але без опадів. Нічна температура коливатиметься від +11 до +13 градусів, удень повітря прогріється до +26 +28 градусів.

Погода в Україні 12 вересня

Вже в найближчі вихідні, 14 і 15 вересня, в Україні суттєво похолодає і в багатьох областях пройдуть короткочасні дощі з грозами. У неділю температура повітря вище +20 градусів очікується лише на півдні країни, в інших регіонах стовпчики термометрів опустяться до +15 +18 градусів.

Погода в Україні 15 вересня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики попередили про сильне похолодання.

А також розповідали про те, що став відомий прогноз погоди до кінця вересня.