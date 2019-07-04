Стане ще прохолодніше: яким областям не пощастить з погодою (фото)

Погода в Україні 4 липня (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні на початку липня буде не особливо теплою на більшій частині країни

Погода в Україні у четвер, 4 липня, принесе ще сильніше похолодання практично по всій країні. Крім того, у деяких областях прогримлять грози і пройдуть дощі. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

До слова, раніше Наталка Діденко також попередила про похолодання, а також розповіла, як довго триватиме такий температурний режим.

Так, дощі і грози сьогодні можливі на південному узбережжі та в Криму. Негода розгуляється в Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.

Погода в Україні 4 липня (фото: РБК-Україна)

Найпрохолодніше сьогодні буде на Півночі і північному заході, тут повітря прогріється до +20... +23 градусів. В інших західних областях +22... +25 вище нуля.

У Центрі і на Сході сьогодні досить кофортно - від +24 до +28 градусів. На Півдні спека також дещо спаде - очікуються показники від +26 до +29 градусів тепла.

У Києві в четвер буде мінлива хмарність, повітря прогріється до значень +21... +23 градуси. Опади не передбачаються.

Погода в Україні 4 липня (фото: meteo.gov.ua)

Раніше ми писали, що страшний буревій наробив багато лиха в Дніпропетровській області. Вітер наламав багато дерев, пошкоджено десятки автомобілів, люди застрягали в ліфтах через знеструмлення будинків.

Нагадаємо, у Рівненській області пронеслася сильна піщана буря, яка знесла вітром дах з будівлі школи в одному з сіл. Жителі Полісся були шоковані таким явищем.

До речі, потужна гроза з сильними шквальними поривами вітру нещодавно обрушилася на Київ. Жителі столиці України спостерігали блискавки, а також чули гуркіт грому.