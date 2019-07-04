Похолодает еще больше: каким областям не повезет с погодой (фото)

Погода в Украине 4 июля (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине в начале июля будет не особо теплой на большей части страны

Погода в Украине в четверг, 4 июля, принесет еще более сильное похолодание практически по всей стране. Кроме того, у некоторых областях прогремят грозы и пройдут дожди. Об этом говорят данные Украинского гидрометцентра.

К слову, ранее Наталка Диденко также предупредила о похолодании, а ткже рассказала, как долго продлится такой температурный режим.

Так, дожди и грозы сегодня возможны на южном побережье и в Крыму. Непогода разгуляется в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.

Погода в Украине 4 июля (фото: РБК-Украина)

Прохладнее всего сегодня будет на Севере и северо-западе, здесь воздух прогреется до +20... +23 градусов. В остальных западных областях +22... +25 выше нуля.

В Центре и на Востоке сегодня довольно кофортно - от +24 до +28 градусов. На Юге жара также несколько спадет - ожидаются показатели от +26 до +29 тепла.

В Киеве в четверг будет переменная облачность, воздух прогреется до значений +21... +23 градуса. Осадки не предвидятся.

Погода в Украине 4 июля (фото: meteo.gov.ua)

Ранее мы писали, что страшный ураган наделал много бед в Днепропетровской области. Ветер наломал много деревьев, повреждены десятки автомобилей, люди застревали в лифтах из-за обесточивания домов.

Напомним, в Ровенской области пронеслась сильная песчаная буря, которая снесла ветром крышу со здания школы в одном из сел. Жители Полесья были шокированы таким явлением.

К слову, мощная гроза с сильными шквальными порывами ветра недавно обрушилась на Киев. Жители столицы Украины наблюдали молнии, а также слышали раскаты грома.