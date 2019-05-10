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Допоможіть знайти: під Києвом зник 10-річний хлопчик (фото)

STYLERПотрібна допомога    10.05.2019 - 21:36
Допоможіть знайти: під Києвом зник 10-річний хлопчик (фото)
Фото: колаж РБК-Україна

Поліція показала фото школяра і вказала його прикмети

Українців просять допомогти знайти 10-річного хлопчика, який зник у Фастові під Києвом. Дитину в останній раз бачили близько полудня. Про це повідомили в поліції, також опублікувавши фото школяра.

Зазначається, що Віталій Гадяч близько 12:00 покинув територію Фастівської середньої школи № 10 по вул. Якубовського, 14, і досі додому не повернувся.

Також правоохоронці надали прикмети хлопчика.

На вигляд Віталію 9-10 років, його зріст - 133 см, має худорляву статуру. Обличчя хлопчика овальної форми, колір волосся - русявий, очі сині.

Допоможіть знайти: під Києвом зник 10-річний хлопчик (фото)

Фото: Віталій Гадяч (facebook.com/kyiv.region.rozisk.deti)

Був одягнений у куртку чорного кольору із червоними смужками на манжетах рукавів, на ньому були сині джинси, взутий у сірі кросівки на липучках.

У школяра із собою був сірий рюкзак з червоною накладною кишенею.

"При наявності будь-якої інформації щодо можливого місця знаходження хлопця повідомте по телефону спецлінії поліції "102" або 093-3034986 (чергова частина Фастівського відділення поліції)", - йдеться в повідомленні.

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