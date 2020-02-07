В Україну повернуться потужні опади: синоптики назвали дату

Погода в Україні (колаж: РБК-Україна)

Погода в Україні знову кардинально зміниться

Погода в Україні здивує жителів країни новим атмосферним фронтом з сильними дощами упереміш із мокрим снігом. Про це свідчать дані з карт Українського гідрометцентру.

Погіршення погодних умов варто очікувати вже з понеділка, 10 лютого. Тим часом в країні встановиться по-справжньому зимова морозна погода з сильним "мінусом" вночі і сонячною погодою з невеликим морозом вдень.

Так, в суботу, 8 лютого, буде від +1 до -4, на Сході - холодніше (-4... -6). Найближчої ночі заморозить до -7... -9, а східні області від -10 до -13 градусів. Невеликі снігові опади можливі лише в Запорізькій і Донецькій областях, на решті територій буде мінлива хмарність, без опадів.

В Києві в суботу без опадів, вдень від 0 до -2, найближчої вночі від -7 до -9 морозу.

Погода в Україні 8 лютого (фото: meteo.gov.ua)

9 лютого погода зміниться нерівномірно - на Заході та Півночі потеплішає (вдень від 0 до +6, вночі -4... -8), в Центрі показники залишаться такими ж, а от на Сході і Півдні очікується дуже морозна ніч (від -8 до -15). Протягом дня буде сонячно і без опадів, що зумовить сильний перепад між денною і нічною температурою.

У понеділок, 10 лютого, морози поступово почнуть покидати країну, але разом з тим прийде циклон, який охопить західні і частину північних областей. На інших територіях поки буде сухо.

Погода в Україні 9 і 10 лютого (фото: meteo.gov.ua)

11 лютого вже вся Україна буде під дією атмосферного фронту з дощами та мокрим снігом (на Півдні невеликий дощ). Вдень від +1 до +6, на Півдні до +8, а вночі від +2 до -4.

У середу, 12 лютого, температурні показники залишаться на тому ж рівні, але опади будуть невеликими, лише на Сході погода розгуляється зі снігом і дощем.

Погода в Україні 11 і 12 лютого (фото: meteo.gov.ua)