Погода знову лютує: де на вихідних пройдуть грози і стане прохолодніше

Погода в Україні на вихідні, 15 і 16 червня, істотно не зміниться і очікується висока температура повітря. Проте, в деяких областях пройдуть локальні грози і трохи спаде спека. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Погода на вихідних буде спекотною, відносне зниження температури повітря можна очікувати лише у західних областях та на півночі країни.

"15 та 16 червня в Україні будуть спекотними, +30 +35 градусів. У Карпатах +25 +29 градусів, а ввечері просто рай, +15 +19 градусів", - зазначила Наталка Діденко.

Карта погоди

Велика частина України буде знаходитися в сухому просторі, а дощі з грозами можливі лише на заході та півночі.

"Дощі. Локальні, з грозами, на півночі та в Вінницькій області в суботу. Грозові дощі пройдуть у неділю на заході. На решті території – сухо, сонячно", - повідомила синоптик.

У столиці вихідні дні будуть гарячі та Наталка Діденко розповіла, коли кияни можуть розраховувати на дощ.

"У Києві також на вихідних треба розраховувати на спеку, +30 +33 градуси. Грозовий дощ можливий у суботу в столиці", - додала синоптик.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптик приголомшила прогнозом погоди на тиждень.

А також розповідали про те, що синоптики попередили про стрімке погіршення погоди в декількох регіонах.