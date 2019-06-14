Погода снова лютует: где на выходных пройдут грозы и станет прохладнее

Погода в Украине на выходных, 15 и 16 июня, существенно не изменится и ожидается высокая температура воздуха. Однако в некоторых областях пройдут локальные грозы и немного спадет жара. Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Погода на выходных будет жаркой, относительное снижение температуры воздуха можно ожидать только в западных областях и на севере страны.

"15 и 16 июня в Украине будут жаркими, +30 +35 градусов. В Карпатах +25 +29 градусов, а вечером просто рай, +15 +19 градусов", - отметила Наталка Диденко.

Карта погоды

Большая часть Украины будет находиться в сухом пространстве, а дожди с грозами вероятны только на западе и севере.

"Дожди. Локальные, с грозами, на севере и в Винницкой области в субботу. Грозовые дожди пройдут в воскресенье на западе. На остальной территории – сухо, солнечно", - сообщила синоптик.

В столице выходные дни будут жаркие и Наталка Диденко рассказала, когда киевляне могут рассчитывать на дождь.

"В Киеве также на выходных надо рассчитывать на жару, +30 +33 градуса. Грозовой дождь возможен в субботу в столице", - добавила синоптик.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптик ошарашила прогнозом погоды на неделю.

А также рассказывали о том, что синоптики предупредили о стремительном ухудшении погоды в нескольких регионах.