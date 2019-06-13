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Насуваються сильні грози: синоптик приголомшила прогнозом погоди на тиждень

STYLERЖиття    13.06.2019 - 10:16
Насуваються сильні грози: синоптик приголомшила прогнозом погоди на тиждень
Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)

Погода в Україні на вихідних порадує жителів кількох областей

Погода в Україні в найближчі кілька днів буде залишатися спекотною, проте за прогнозом синоптика Наталки Діденко, на країну насуваються сильні грози і деякі області знову почне заливати дощами. Про це Діденко розповіла у своєму блозі.

Погода до кінця тижня істотно не зміниться, і жителі багатьох областей будуть страждати від високої температури повітря.

"До кінця поточного тижня спека в Україні утримається. Максимальна денна температура повітря буде досягати у всіх областях +30 +35 градусів. Нічна температура повітря коливатиметься в межах +17 +24 градуси. Важливий фактор на ці спекотні дні! Температура води в Чорному морі складає 23-26 градусів, в Азовському – 24-27 градусів, у Дніпрі +22 +25 градусів", - повідомила синоптик.

Вона попередила, що в кінці тижня можливі короткочасні дощі з грозами, які пройдуть у західних областях, на півночі і в центрі. Під час дощів можливе зниження температури повітря на 10-12 градусів. На півдні та сході України буде переважати суха повітряна маса і синоптик попередила, що посилиться пожежна небезпека.

Насуваються сильні грози: синоптик приголомшила прогнозом погоди на тиждень

Карта погоди

На наступному тижні обіцяного похолодання можна не чекати, проте можливі короткочасні дощі.

"На наступному тижні синоптична ситуація особливих змін не зазнає. Переважатиме спекотна погода. Проте на півночі та в західній частині можливе незначне послаблення спеки до 27-32 градусів. На півдні і сході України, а також у більшості центральних областей очікується протягом дня +30 +35 градусів. Короткочасні дощі можливі місцями на заході, ближче до середини тижня, 19-20 червня, опади поширяться на північну частину і Харківську область", - повідомила Діденко.

У Києві буде спекотно і невелике полегшення насупить тільки до середини наступного тижня.

"У Києві 13-16 червня пануватиме спекотна, переважно суха погода. Температура повітря в столиці буде коливатися в межах 30-33 градусів вище нуля. Спека протримається на початку тижня, а зі вівторок, 18 червня, в столиці передбачається послаблення спеки до +27 +29 градусів. Протягом 18-20 червня у Києві місцями пройдуть короткочасні грозові дощі", - попередила синоптик.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що народний синоптик повідомив, коли в Україні настане прохолода.

А також розповідали про те, що всі довгі вихідні в Україні будуть зіпсовані дощами.

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