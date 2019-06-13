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Зниження температури і грози: яким областям не пощастить з погодою (фото)

STYLERЖиття    13.06.2019 - 20:45
Зниження температури і грози: яким областям не пощастить з погодою (фото)
Погода в Україні 14 червня (фото: pixabay.com)

Погода в Україні у п'ятницю принесе певний спад спеки

Погода в Україні у п'ятницю, 14 червня, принесе деяке послаблення сильної спеки, від якої останнім часом потерпають жителі країни. Про це повідомили синоптики Українського гідрометцентру.

До речі, нещодавно Наталка Діденко розповіла, коли варто очікувати суттєвого зниження температури повітря.

Так, завтра по всій країні слід очікувати зниження температурних показників на 1-2 градуси.

На Заході - від +29 до +32 вище нуля, вночі від +17 до +20 тепла. Крім того, тут можливі локальні дощі з грозами, крім Рівненської та Хмельницької областей.

Зниження температури і грози: яким областям не пощастить з погодою (фото)

Погода в Україні 14 червня (колаж: РБК-Україна)

На решті частини країни буде без опадів, вдень термометри покажуть в середньому від +30 до +32 градусів, вночі +18... +20.

"Найпрохолодніше" буде в Сумській і Харківській областях. Вдень +27... +29 градусів, вночі від +15 до +17 тепла.

Сильна спека збережеться на Півдні і в південно-східних областях. Тут очікується від +31 до +33 градусів, вночі +18... +22.

У Києві в п'ятницю опади не передбачаються, вдень повітря прогріється від +30 до +32 градусів, вночі +18... +20.

Зниження температури і грози: яким областям не пощастить з погодою (фото)

Погода в Україні 14 червня (фото: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, в Херсонській області страшний ураган розніс практично ціле селище в Олешківському районі.

Також ми писали, що в мережі показали небувалу повінь у Тернопільській області. Вируючі потоки води зносили все на своєму шляху.

До речі, через погодні примхи постраждали деякі райони Києва. Сильна злива підтопила підземні переходи на житловому масиві Позняки Дарницького району.

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