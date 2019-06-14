Погода стрімко погіршується: синоптики попередили про складну ситуацію

Погода в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні у п'ятницю налякає жителів кількох областей

Погода в Україні у п'ятницю, 14 червня, стане неприємним сюрпризом для жителів кількох областей. При високій температурі повітря можливі грози, зливи та шквальний вітер.

Погода на сході очікується спекотна і задушлива. Синоптики повідомили, що в регіоні можливе пониження температури повітря на кілька градусів. Вночі температура опуститься до +15 +19 градусів, вдень від +27 до +31 градуса, в Дніпрі +33 градуси.

У південних областях сонячно, опади не прогнозуються. Вночі +18 +22 градуси, вдень стовпчики термометрів покажуть +29 +33 градуси. У Криму без опадів, вночі +18 +20 градусів, вдень +30 +32 градуси.

У північних областях можлива невелика хмарність, без опадів. Вночі +16 +18 градусів, удень повітря прогріється до +29 +31 градуса.

Західні області знову накриє грозами і зливами. Можливе посилення поривів вітру до шквальних значень. Нічна температура повітря складе +16 +19 градусів, удень повітря прогріється до +29 +32 градусів.

В центральній частині країни буде сухо і сонячно. Вночі очікується від +18 до +20 градусів, вдень температура коливатиметься від +30 до +32 градусів.

У Києві 14 червня буде сонячно і спекотно, опади не прогнозуються. Нічна температура повітря складе +18 +20 градусів, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +30 +32 градусів.

Погода в Україні 14 червня

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптик Наталка Діденко шокувала українців прогнозом погоди на найближчий тиждень.

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