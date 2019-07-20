Прожарить та заллє: українцям розповіли про погоду на вихідні

Фото: погода в Україні (РБК-Україна)

Погода 20 і 21 липня "порадує" справжньою спекою

Погода в Україні у суботу та неділю 20 та 21 липня очікується спекотною, а опади у вигляді дощів та гроз прогнозуються сьогодні у Вінницькій та Одеській областях. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко із посиланням на свого четверолапого помічника кота Апельмона.

Зазначається, що синоптична ситуація на вихідні дні буде "цікава".

Температура повітря підвищиться у південній частині, східних та більшості центральних областей - у зазначені регіони прийде справжня спека, і термометри вдень покажуть від +27 до +32 градусів.

У західних та північних областях стовпчики термометрів будуть змінюватись в денний час між показниками в +24 та +29 градусів, а місцями доходитимуть до +30 градусів.

Ілюстративне фото (GettyImages)

Короткочасні дощі з локальними грозами пройдуть у західних та північних областях. 20 липня волога погода очікується в окремих районах Вінницької та Одеської області.

Втім, опади чергуватимуться з проясненнями, тому "сонця буде достатньо".

У Києві в суботу очікується переважно суха погода, температура повітря вдень прогнозується близько +25... +27 градусів.

У неділю в столиці вірогідний дощ, а стовпчики термометрів піднімуться маскимум до +29 градусів.

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Зазначається, що якщо в понеділок, 22 липня, синоптична ситуація істотно не зміниться - хіба що в південних областях посилиться спека, то вже з вівторка, 23 липня, північний вітер знову принесе відчутне похолодання. На півночі, включаючи Київ, температура повітря знизиться до +20... +23 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптик дала прогноз погоди на день виборів до Верховної Ради 21 липня.

Також ми писали про те, що нещодавно синоптики дали прогноз погоди в Україні до кінця літа.