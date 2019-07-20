Літо знову ожило: синоптик порадувала українців теплим прогнозом

Погода в Україні на 21 липня (фото: GettyImages)

Погода в Україні на неділю обрадує не всіх жителів країни

Погода в Україні в неділю, 21 липня, почне поліпшуватися в більшості регіонів. Про це Наталка Діденко написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Повітря завтра буде або дуже теплим, або гарячим - температура складе +25 +30 градусів, на півдні, на сході та в центрі місцями до +32 градусів. Літо знову ожило", - зазначила експерт.

Прогноз погоди на 21 липня (фото: facebook.com/tala.didenko)

Дощі з грозами очікуються на Заході, Півночі України, а також у Вінницькій області. На решті території буде сухо і сонячно.

У Києві вірогідний дощ з грозою. Температура повітря буде досягати від +26 до +29 градусів.

Нагадаємо, що раніше українцям розповіли про погоду на вихідні.

Ми писали, що синоптик дала прогноз погоди в день виборів у Верховну Раду 21 липня.