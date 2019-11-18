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Допомагай нам із небес: військові розповіли про загиблого на фронті бійця (фото)

STYLERВійна    18.11.2019 - 08:21
Допомагай нам із небес: військові розповіли про загиблого на фронті бійця (фото)
На Донбасі загинув військовий Артем Соколов (Фото: колаж РБК-Україна)

Артему Соколову з 14-ї ОМБр був 31 рік

На Донбасі загинув військовий ЗСУ з 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Артем Соколов. Життя 31-річного бійця 16 листопада обірвала куля ворожого снайпера. Про це повідомили в 14-й ОМБр на сторінці в Facebook.

Того дня на фронті окупанти вели обстріл із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 і 82 мм, озброєння БМП, гранатометів і стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно. Також у штабі ООС зафіксували вогневу активність снайперів бойовиків.

"Війна триває... Безжальна... Знову біль втрати... Ворожа куля обірвала життя нашого побратима Артема Соколова… Брате, допомагай нам із небес… Допоможи нам помститися за твою смерть, за смерть кожного українського воїна, знищити російську гниль, що отруїла нашу землю, перемогти", - розповіли побратими загиблого воїна.

Допомагай нам із небес: військові розповіли про загиблого на фронті бійця (фото)

На Донбасі загинув військовий 14 ОМБр Артем Соколов (Фото: facebook.com/14ombr)

Також командування і особовий склад 14-ї ОМБр висловили співчуття рідним і близьким Соколова.

"Спочивай із миром, брате… Пам’ять про тебе незгасимою свічкою освітлюватиме наші душі і шлях до перемоги... Вічна пам'ять Герою...", - йдеться в повідомленні.

У мережі також сумують через загибель воїна, який віддав життя, захищаючи Україну від окупантів.

  • Вічна і світла пам'ять герою. Низький уклін. Щирі співчуття рідним.
  • Вічна і світла пам'ять ангелам Героям України. Щирі співчуття рідним;
  • Мої співчуття рідним і близьким... Світла пам'ять Герою!

Допомагай нам із небес: військові розповіли про загиблого на фронті бійця (фото)

Скрін коментарів (facebook.com/14ombr)

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