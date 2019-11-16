Український військовий потрапив в пастку бойовиків: всі подробиці

Військовий ЗСУ загинув від ворожих куль на Донбасі (фото: колаж РБК-Україна)

Український боєць загинув на Донбасі, захищаючи територіальну цілісність України

Військовий ЗСУ Юрій Хомік 14 листопада отримав смертельне поранення в результаті обстрілу бойовиків в зоні проведення ООС. Про це повідомляє 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого на своїй сторінці в Facebook.

Товариші по службі зазначили, що загиблий боєць захищав Україну до останнього подиху. А вони, в свою чергу, продовжать те, що він не завершив.

Загиблий боєць Юрій Хомік (фото: facebook.com/14ombr)

"Завжди будемо пам'ятати тебе, побратим, і за твою смерть, будь упевнений, ворог поплатиться!" – написали військові.

Командування і особовий склад 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого висловило глибокі співчуття рідним і близьким Юрія Хоміка.

Користувачі мережі також сумують за Юрієм.

Вічна пам'ять і слава Герою України! Співчуття рідним і близьким;

Царство Небесне! Слава й Честь! Низький уклін;

Велике горе спіткало нашу родину. Ще один герой поклав своє життя за нас. Вічна тобі пам'ять, дорогий брате! Герої не вмирають!

Не вірю!!!!! Плаче серце. Тільки нещодавно вітала з днем народження. Як шматок серця відрізали... Світла пам'ять;

Боже скільки ще будуть гинути наші захисники. Молю тебе, Господи, допоможи закінчити цю війну. Царство Небесне Герою! Співчуття рідним.

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, що в Балаклії Харківської області прозвучали смертельні вибухи на військовій базі. В результаті інциденту загинули дві сапера, і четверо військовослужбовців отримали важкі поранення.