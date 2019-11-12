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Дуже глибокі фото: військові ЗСУ показали суть "російського світу"

STYLERЖиття    12.11.2019 - 14:22
Дуже глибокі фото: військові ЗСУ показали суть "російського світу"
Військові ЗСУ показали розгромлену церкву армією СРСР (фото: колаж РБК-Україна)

Військові ЗСУ продемонстрували фотографії руїн, які залишилися від церкви

На Яворівському полігоні у Львівській області досі стоять руїни церкви Архистратига Михаїла, яка у часи СРСР була мішенню для танкістів. Фотографії військових ЗСУ показують символ тоталітарної системи. Дані знімки опублікувала 93-я ОМБр Холодний Яр в Facebook

Українські бійці оглянули місцевість і оцінили видимість цілей з допомогою протитанкового комплексу "Стугна". Військові розташувалися поруч з розстріляною церквою Архістратига Михайла.

Дуже глибокі фото: військові ЗСУ показали суть &quot;російського світу&quot;

Військові ЗСУ показали розгромлену церкву армією СРСР (фото: facebook.com/93OMBr)

Військові розповіли, що коли радянська влада прийшла на західноукраїнські землі в 1939 році, то почала розширювати військовий полігон. При цьому почалася депортація місцевого населення.

Дуже глибокі фото: військові ЗСУ показали суть &quot;російського світу&quot;

Військові ЗСУ показали розгромлену церкву армією СРСР (фото: facebook.com/93OMBr)

Церкву радянська армія використала в якості мішені для танків, бронетранспортерів і знарядь. Коли куполи були знищені, а на їх місце ставили картонну імітацію.

Дуже глибокі фото: військові ЗСУ показали суть &quot;російського світу&quot;

Військові ЗСУ показали розгромлену церкву армією СРСР (фото: facebook.com/93OMBr)

За словами українських військових, церква продовжували розстрілювати до незалежності України.

Військові ЗСУ показали розгромлену церкву армією СРСР (фото: facebook.com/93OMBr)

Користувачі мережі також прокоментували ці фотографії.

  • Я вже писав про це. На жаль, стріляли по ній і при незалежності. Принаймні, у 1994 році бачив це на власні очі.
  • Ось така, радянська влада...
  • Дуже глибокі фото. За душу беруть.

Дуже глибокі фото: військові ЗСУ показали суть &quot;російського світу&quot;

Дуже глибокі фото: військові ЗСУ показали суть &quot;російського світу&quot;

Дуже глибокі фото: військові ЗСУ показали суть &quot;російського світу&quot;

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, що в мережі з'явилися вражаючі фото українських військових, які були на позиціях після розведення сил на Донбасі, в околицях Золотого.

Раніше повідомлялося про те, що деякі частини ЗСУ скаржаться на якість харчування військовослужбовців. За словами військового Олександра Грому, харчування українських бійців погіршилось після того, як Міністерство оборони програло суди з постачальниками.

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