ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Українські бійці підірвалися на міні в зоні ООС: усі подробиці

STYLERЖиття    13.11.2019 - 11:31
Українські бійці підірвалися на міні в зоні ООС: усі подробиці
Військові ВСУ підірвалися на Донбасі (фото: колаж РБК-Україна)

Військові ЗСУ отримали поранення після підриву на міні

Вчора, 12 листопада, на Донеччині двоє українських військових отримали серйозні поранення після того, як підірвалися на міні біля Новотроїцького. Про це розповів голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко на своїй сторінці в Facebook.

Він зазначив, що захисники України були на бойовому завданні в глибині ротні і опорних пунктів, і там вони наступили на невідомий вибуховий пристрій. Одному бійцеві відірвало стопу і перебило гомілку. У іншого військового множинні осколкові поранення ноги і перелом колінного суглоба.

Українські бійці підірвалися на міні в зоні ООС: усі подробиці

Євген Коростельов в центрі разом з бійцями ЗСУ (фото з соцмереж)

Обидва бійця зараз перебувають у центральній лікарні в Волновасі. Стан одного пораненого важкий, іншого – середньої тяжкості. Лікарі роблять все, що можуть.

За словами журналіста Андрія Цаплієнка, відомо ім'я одного військового – це полковник Євген Коростельов, який є новим командиром 128-ї ОГШБр ВСУ.

Коростельов з 2014 року воює в Десантно-штурмових військах. До призначення в гірничо-штурмову бригаду він обіймав посаду замкомбрига по артилерії в десантної 25-й бригаді.

Нагадаємо, що з'явилися нові деталі звірячого побиття ветерана АТО з дружиною-волонтером, яке відбулося в Києві. Подружню пару знайшли без свідомості з проломленою головою.

Вважали зниклим: під Полтавою перепоховали загиблого бійця в Іловайському котлі На Донбасі отримали поранення два українських військових
Новини України Донбасвійськові
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся