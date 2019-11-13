Українські бійці підірвалися на міні в зоні ООС: усі подробиці

Військові ВСУ підірвалися на Донбасі (фото: колаж РБК-Україна)

Військові ЗСУ отримали поранення після підриву на міні

Вчора, 12 листопада, на Донеччині двоє українських військових отримали серйозні поранення після того, як підірвалися на міні біля Новотроїцького. Про це розповів голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко на своїй сторінці в Facebook.

Він зазначив, що захисники України були на бойовому завданні в глибині ротні і опорних пунктів, і там вони наступили на невідомий вибуховий пристрій. Одному бійцеві відірвало стопу і перебило гомілку. У іншого військового множинні осколкові поранення ноги і перелом колінного суглоба.

Євген Коростельов в центрі разом з бійцями ЗСУ (фото з соцмереж)

Обидва бійця зараз перебувають у центральній лікарні в Волновасі. Стан одного пораненого важкий, іншого – середньої тяжкості. Лікарі роблять все, що можуть.

За словами журналіста Андрія Цаплієнка, відомо ім'я одного військового – це полковник Євген Коростельов, який є новим командиром 128-ї ОГШБр ВСУ.

Коростельов з 2014 року воює в Десантно-штурмових військах. До призначення в гірничо-штурмову бригаду він обіймав посаду замкомбрига по артилерії в десантної 25-й бригаді.

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