"Укрзалізниця" запустить Буковельський експрес: названо терміни
Фото: "Укрзалізниця" до кінця року запустить Буковельський експрес (УЗ)
"Укрзалізниця" до кінця року запустить Буковельський експрес. Експрес буде курсувати за маршрутом Львів - Татарів-Буковель - Ворохта.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу "Укрзалізниці".
На маршруті використовуватиметься сучасний дизель-поїзд вітчизняного виробництва, який компанія отримає від виробника у грудні, зазначили у прес-службі залізниці.
Цей поїзд виробництва Крюківського вагонобудівного заводу ДПКр-3 має максимальну швидкість 140 км/год.