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"Укрзалізниця" запустить Буковельський експрес: названо терміни

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Київ, Вівторок 14 грудня 2021 15:17
"Укрзалізниця" запустить Буковельський експрес: названо терміни Фото: "Укрзалізниця" до кінця року запустить Буковельський експрес (УЗ)
Автор: Анастасія Рокитна

"Укрзалізниця" до кінця року запустить Буковельський експрес. Експрес буде курсувати за маршрутом Львів - Татарів-Буковель - Ворохта.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу "Укрзалізниці".

На маршруті використовуватиметься сучасний дизель-поїзд вітчизняного виробництва, який компанія отримає від виробника у грудні, зазначили у прес-службі залізниці.

Цей поїзд виробництва Крюківського вагонобудівного заводу ДПКр-3 має максимальну швидкість 140 км/год.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" не передбачає жодних підвищень тарифів на пасажирські залізничні перевезення у 2022 році.

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Укрзалізниця
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