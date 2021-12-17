УЗ призначила ще шість додаткових поїздів на новорічні свята
Фото: УЗ призначила ще шість додаткових поїздів (Віталій Носач, РБК-Україна)
"Укрзалізниця" призначила шість додаткових поїздів, які курсуватимуть на новорічні свята. Це пов'язано з підвищеним попитом пасажирів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ.
Зокрема, додаткові поїзди курсуватимуть з Києва до Херсона, Одеси, Ужгорода, Харкова, Львова і назад.
Список додаткових поїздів:
- №266/265 Київ-Херсон, відправлення з Києва та Херсона 31 грудня;
- №222/221 Херсон-Київ, відправлення з Києва та Херсона 31 грудня;
- №123/124 Київ - Одеса, відправлення з Києва 31 грудня, з Одеси – 1 січня.
- №239/240 Київ - Ужгород, відправлення з Києва з 24 грудня по 8 січня через день о 19:25 та прибуття до Ужгорода о 12:09. У зворотному напрямку з Ужгорода поїзд відправлятиметься о 22:26 і прибуватиме до Києва о 14: 45.
- №170/253 Київ - Харків, відправлення з Києва 31 грудня о 13:50 та прибуття до Харкова о 22:20. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься 31 грудня о 23:29, до Києва прибуватиме о 8:28.
- №173/192 Київ - Львів, відправлення з Києва 31 грудня о 6:57, до Львова прибуває о 16:58. Зі Львова відправлення 31 грудня о 23:19 та прибуття до Києва о 6:26.
В "Укрзалізниці" також уточнили, що до свят вони не тільки призначили додаткові поїзди, а й збільшили періодичність, а також додали більше вагонів і продовжили маршрути окремих рейсів для ряду найпопулярніших напрямків.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" вже призначала додаткові поїзди, які курсуватимуть на новорічні та різдвяні свята. Також перевізник подовжив кілька рейсів.