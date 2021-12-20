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У поїзді УЗ вибухнув скандал: продавали однакові квитки

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Понеділок 20 грудня 2021 10:55
У поїзді УЗ вибухнув скандал: продавали однакові квитки Фото: поїзд УЗ потрапив у скандал (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Людмила Жукова

Укрзалізниця знову опинилася в центрі скандалу. Цього разу з поїздом Рахів - Одеса, квитків на який продали більше, ніж місць у плацкартному вагоні. Таким чином люди купили квитки на одне і те ж місце, тобто однакові

Про це пише Українська служба інформації.

Що сталося

Інцидент стався 19 грудня, на поїзді № 026, маршрутом Рахів - Одеса. Справа в тому, що в 5-му вагоні на 46, 47, 48, 49 і 50-е місця продали по два однакових квитка.

Пасажири в обуренні подали скаргу в Укрзалізницю.

Провідник висунув версію, що збій пов'язаний зі скасованим напередодні поїздом. Він пообіцяв зв'язатися з начальником складу і розсадити пасажирів. Серед деяких пасажирів, які купили однакові квитки, є і діти.

В "Укрзалізниці" до цього повідомили, що до свят вони не тільки призначили додаткові поїзди, а й збільшили періодичність, а також додали більше вагонів і продовжили маршрути окремих рейсів для ряду найпопулярніших напрямків.

Раніше ми повідомляли, що УЗ призначила ще шість додаткових поїздів на новорічні свята.

Також ми писали, що "Укрзалізниця" запустить Буковельський Експрес.

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Укрзалізниця
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