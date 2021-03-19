"Укрзалізниця" через два тижні зупинить всі перевезення: можливий великий страйк

В "Укрзалізниці" через два тижні планують зупинити всі види перевезень на тлі проведення великого страйку. Пов'язаний страйк з відчаєм працівників УЗ. Але в комісії по оцінці стану "Укрзалізниці" кажуть, що це не єдина гостра проблема компанії.

Про це повідомила у Facebook голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з перевірки і оцінки стану АТ "Укрзалізниця" Юлія Гришина.

"Трудовий колектив в розпачі, через два тижні планується великий страйк із зупинкою всіх видів перевезень. З усіма цими матеріалами комісія вже працює", — написала Гришина, зазначивши, що двоє з трьох профспілок, просто не з'явилися на зустріч.

На засіданні ТСК обговорювався також незадовільний стан виконання запитів ТСК, спрямованих на правоохоронні органи України. Гришина вирішила запросити на наступне засідання керівників від Офісу Генпрокурора до МВС і НАБУ.

"Активна робота слідчої комісії продовжується. Мета нашої ТСК — досліджувати "внесок" кожного керівника УЗ, Наглядової ради та можливих контрагентів у доведення "Укрзалізниці" до критичного стану", — підкреслила Гришина.

Засідання з питань "Укрзалізниці" (фото: facebook.com/j.gryshyna)