Нашим стражданням прийшов кінець! Укрзалізниця замінить постіль в поїздах на одноразову

Укрзалізниця замінить постіль в поїздах на одноразову, а значить уже зовсім скоро пасажири можуть перестати страждати від вологої і брудної білизни.

Про це розповіли представники УЗ в коментарі під постом у Facebook.

УЗ позбавиться брудної постільної білизни

Так, під нещодавньою публікацією прес-служби Укрзалізниці один з користувачів з ім'ям Андрій поставив питання, що десятиліттями тривожить багатьох українців: чи є альтернативні варіанти нинішній постільній білизні у поїздах?

"А чи є, можливо, якісь альтернативи тій "постільній білизні", яка зараз є? Скажімо, якісь одноразові комплекти? Щоб не прати їх, а використав і - викинув. Ну всі бачили, яка та білизна буває! Я взагалі відмовився від постелі: беру надувну подушку для мандрів і свій рушник. Краще буду на твердій полиці крутитися всю ніч, ніж платити 50 грн за продукт сумнівної якості..." - написав чоловік.

І несподівано отримав відповідь. Лаконічну, але все ж.

"Скоро будуть одноразові у тестовому режимі!" - йдеться у повідомленні.

Скриншот (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

У яких поїздах та за якими маршрутами, а ще головніше - коли саме настане це "скоро" - в УЗ не уточнили.

Реакція соцмереж на заяву УЗ

Користувачі мережі зраділи від такої новини. Але переживають, що комплект одноразової постільної білизни буде коштувати шалених грошей.

"Але краще отримати за 50 грн якийсь одноразовий комплект постільної білизни і після використання - викинути, ніж отримувати рушники з коричневими і бурими плямами; простирадла з розводами... І не треба буде ось це: здавання постелі/сортування/транспортування до пральні і т. д." - резонно відповів скептикам пан Андрій.