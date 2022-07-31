Поїж ріденького. Чи потрібно насправді їсти суп і що буде, якщо від нього відмовитися взагалі?

Мабуть, у більшості з нас в дитинстві були суперечки з батьками на тему "поїж ріденького". Чи дійсно наші батьки мали рацію, коли силували нас тим супом та чи можна без нього прожити?

Читайте про міфи та реальність на тему "щоденного супу" - у нашому матеріалі Styler нижче.

Чи потрібно щодня їсти суп?

Щодо необхідності їсти щодня суп - це лише міф з нашого дитинства, аби ми вдома або в садку чи школі не відмовлялися від такої "обов'язкової" страви.

Вченими доведено, що необхідності у систематичному вживані рідких страв немає. Елементарним прикладом є показники гастроентерологічних захворювань у країнах, де супи взагалі їсти не прийнято. Там ці показники нічим особливо не виділяються у порівняні з нашими.

Що буде, якщо взагалі не їсти рідку їжу?

Якщо, взагалі не їсти суп, нічого страшного не буде. Адже твердження щодо неодмінно отриманого гастриту, якщо не їсти суп - лише байки. Наш організм чудово існує, отримуючи корисні речовини та достатню кількість рідини.

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Без супу щодня ви точно не помрете (колаж РБК-Україна)

Супи корисні не всім

Відповідно до особливостей організму супи можуть бути шкідливими для дорослих та дітей. Частіше за все до такого переліку входять такі супи:

Наваристі супи, з додаванням великої кількості м'яса. Одна справа, коли це домашнє м'ясо, але з промислового м'яса виходить не найкорисніший бульйон.

Сирні супи. Зазвичай ці супи мають великий відсоток жирності та солоності. А отже, шкідливі для внутрішніх органів та мають велику кількість калорій.

Супи швидкого приготування. У складі яких занадто багато хімічних добавок, а це зазвичай усі супи такого типу.

Чому нас змушували їсти "ріденьке" на обід?

Тенденція щодо обов'язковості їсти "ріденьке" від наших бабусь небезпідставна. Адже разом із супом наш організм отримує безліч корисних вітамінів, особливо якщо це овочевий суп. У наших мам та бабусь рідко зустрінеш суп без овочів...

У своєму масштабі цей вираз став поширеним через затверджений радянським союзом раціон для здорового громадянина. Який складався в основному з першої та другої страви.

Примусові супи - наслідок радянщини (фото: freepik)

Якщо, враховувати, що друга страва частіше за все була з м'ясом, то вживання супу стає ще кориснішим, адже сприяє швидшому перетравленню м'яса.

Врешті-решт, тенденція примусу з маленьких років характеризує радянське суспільство, як ніщо інше. Хочеш не хочеш - треба, як вождь наказав, так і буде. Тому стадне мислення прив'язувалось дітям, як вдома, так й в їдальнях.