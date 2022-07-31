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Поешь жиденького. Нужно ли на самом деле есть суп и что будет, если от него отказаться вообще?

Новина українською →
Воскресенье 31 июля 2022 08:00
Поешь жиденького. Нужно ли на самом деле есть суп и что будет, если от него отказаться вообще? Вся правда и мифы о важности жидкой пищи (фото: freepik)
Автор: Никита Мельников

Пожалуй, у большинства из нас в детстве были споры с родителями на тему "покушай жиденького". Действительно ли наши родители были правы, когда заставляли нас давится супом и можно ли без него прожить?

Читайте о мифах и реальности на тему "ежедневного супа" - в нашем материале Styler ниже.

Нужно ли ежедневно есть суп?

Про необходимости есть каждый день суп - это лишь миф из нашего детства, чтобы мы дома или в садике или школе не отказывались от такого "обязательного" блюда.

Учеными доказано, что необходимости в систематическом употреблении жидких блюд нет. Элементарным примером являются показатели гастроэнтерологических заболеваний в странах, где супы вообще есть не принято. Там эти показатели ничем особо не выделяются по сравнению с нашими.

Что будет, если вообще не есть жидкую пищу?

Если вообще не есть суп, ничего страшного не будет. Ведь утверждение о непременно полученном гастрите, если не есть суп - лишь басни. Наш организм прекрасно существует, получая полезные вещества и достаточное количество жидкости.

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Поешь жиденького. Нужно ли на самом деле есть суп и что будет, если от него отказаться вообще?

Без супа каждый день вы точно не умрете (коллаж РБК-Украина)

Супы полезны не всем

В соответствии с особенностями организма супы могут быть вредными для взрослых и детей. Чаще всего в такой перечень входят такие супы:

  • Наваристые супы, с добавлением большого количества мяса. Одно дело, когда это домашнее мясо, но из промышленного мяса получается не самый полезный бульон.
  • Сырные супы. Обычно эти супы имеют большой процент жирности и солености. А значит, вредны для внутренних органов и имеют большое количество калорий.
  • Супы быстрого приготовления. В составе которых слишком много химических добавок, а это обычно все супы такого типа.

Почему нас заставляли есть "жиденькое" на обед?

Тенденция об обязательности есть "жиденькое" от наших бабушек небезосновательна. Ведь вместе с супом наш организм получает множество полезных витаминов, особенно если это овощной суп. У наших мам и бабушек редко встретишь суп без овощей...

В своем масштабе это выражение стало распространенным из-за утвержденного советским союзом рациона для здорового гражданина. Который состоял в основном из первого и второго блюда.

Поешь жиденького. Нужно ли на самом деле есть суп и что будет, если от него отказаться вообще?

Принудительные супы - следствие советщины (фото: freepik)

Если, учитывать, что второе блюдо чаще всего было с мясом, то употребление супа становится еще полезнее, ведь способствует более быстрому перевариванию мяса.

В конце концов, тенденция принуждения с маленьких лет характеризует советское общество, как ничто другое. Хочешь не хочешь - надо, как вождь приказал, так и будет. Поэтому стадное мышление привязывалось детям, как дома, так и в столовых.

Ранее мы писали рецепт освежающего летнего супа, украинской окрошки на бульоне.

Также читайте, когда нужно добавлять лавровый лист в суп при варке.

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