Коли потрібно додавати лавровий лист у суп при варінні: не всі роблять це правильно

Ароматна традиційна приправа, без якої складно уявити приготування супів та інших перших страв, надає їм характерний відтінок смаку. При цьому не завжди спецію додають при варінні правильно навіть досвідчені господині.

Є кілька правил, які рекомендують дотримуватися кулінари для використання лаврового листа при приготуванні супу.

Промивання лаврового листа

Не всі господині при варінні супу перед тим, як додати лавровий лист, миють цю спецію. Але насправді листя перед введенням до складу страви важливо ретельно промити.

Для цього можна використовувати звичайну воду з-під крана, а також застосовується варіант промивання тільки окропом, тобто "ошпарювати".

Коли додавати лавровий лист при варінні

Важливо пам'ятати, що лавровий лист повинен варитися в супі 5-15 хвилин.

Річ у тому, що якщо кинути приправу в каструлю за хвилину другу перед тим, як вимкнути конфорку - такого часу буде не достатньо, щоб прянощі надали страві смак, аромат і корисні властивості.

Чи видаляти лавровий лист після приготування?

Тут думки у кулінарів різняться, тому кожна господиня може прийняти рішення на свій смак.

Коли в супі залишається лавровий лист, блюдо може виходити ще пікантнішим і більш терпким.

А якщо ви не бажаєте смакувати гіркоту при вживанні супу, то спецію краще прибрати.