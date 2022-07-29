Як в кращих ресторанах: секрети правильної смаження яєць, яких ви не знали

Що може бути простіше смажених на сковороді яєць? Здавалося, з цим завданням впорається навіть кулінар-новачок. Але є деякі нюанси, які дозволять вам приготувати яєчню, як в кращих ресторанах.

Що потрібно знати про правильне смаження яєць - читайте далі в нашому матеріалі.

Скільки потрібно смажити яйця, щоб жовток розтікався

За порадами шеф-кухарів для отримання ідеального співвідношення приготованого білка та рідкого жовтка, слід смажити яйця на середньому вогні впродовж трьох хвилин.

Але на практиці часто засмажується білок з низу, а зверху залишається рідким. На цей випадок існує лайфхак. Отже.

На великому вогні ви додаєте вершкове масло, слідом розбиваєте яйце на розтоплене масло, у вас одразу починає смажитись білок з низу.

А от і лайфхак - додайте трошки води на пательню та закрийте кришкою. Пара має велику температуру, тому моментально приготує білок зверху. Так ви дійсно приготуєте яйце швидко та просто.

Також існує метод, який використовують переважно на кухнях у готелях з системою харчування all inclusive. Там готують яйце з рідким жовтком та приготованим білком швидше, ніж за хвилину.

Увесь секрет в тому, що на розтоплене вершкове масло розбивають яйце, смажать його на сильному вогні 30 секунд, потім обережно перевертають, щоб не розірвати жовток, та смажать зі зворотної сторони ще 15 секунд. На вигляд це не дуже естетично, але швидко і дієво.

Приготувати правильну яєчню - ціла наука (фото: freepik)

Як смажити яйця, щоб вони не прилипали до сковороди

Якщо ваша яєчня підгоряє, то в першу чергу переконайтесь, що поверхня пательні ціла та не має ушкоджень у вигляді подряпин тощо. Це найпоширеніша причина пригорання на пательні не тільки яєчні, а й в цілому.

В тому випадку, коли пательня справна, а яйця все одно прилипають, переконайтесь, що ви починаєте смажити на розігрітій олії або маслі.

Як смажити яйця в мікрохвильовці

Існує декілька простих способів приготування яєчні у мікрохвильовці. Почнемо з найпростішого. Розбийте яйце у скляний стакан, додайте сіль та перець на смак та накрийте блюдцем. Вже через 40 секунд готування все готово.

За другим рецептом слід змазати поверхню тарілки олією та поставити на 20 секунд у мікрохвильовку. Потім на розігріту тарілку розбийте яйце та обережно проколіть жовток аби він не вибухнув під час приготування. Також буде достатньо 40-60 секунд, залежно від температури.

Ще у мікрохвильовці легко приготувати омлет по-француськи. Для цього візьміть глибоку тарілку та змажте її поверхню вершковим маслом. Далі розбийте яйце, додайте сир, сіль та перець. Добре перемішавши готуйте омлет 1 хвилину й все - готово.

Також зацініть такий рецепт омлету у мікрохвильовці від гастроентеролога:

На якій олії краще смажити яйця

Найкраще смажити яєчню на пательні, використовуючи мікс соняшникової олії та вершкового масла. Рекомендуємо співвідношення 1 до 1. Використовуючи такий мікс яєчня буде ніжна та підсмажена водночас. Здається - ідеальне поєднання!

Чи можна смажити яйця на воді?

Цей спосіб, мабуть, найлегший та найбільш непоширений серед українців. А дарма, адже слід налити трошки води на пательню увімкнути газ, посолити та розбити яйця, коли вода почне випаровуватись.

Лише хвилина для приготування під кришкою!

Як часто можна їсти смажені яйця

Враховуючи, що мова йде про смажені яйця, тут треба робити акцент саме на цьому. Адже якщо у вас немає діабету або алергії, то яйця можна їсти щодня.

Таким чином, з'їдаючи 2-3 смажених яйця на день, ви будете отримувати користь від цього унікального продукту.