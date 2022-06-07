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Українська окрошка на бульйоні: рецепт освіжаючого літнього супу

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Вівторок 07 червня 2022 18:00
Українська окрошка на бульйоні: рецепт освіжаючого літнього супу Скріншот відео: Окрошка на бульйоні
Автор: Світлана Мащенко

Яке ж літо може бути без освіжаючої окрошки! У "холодного борщу", як і у традиційного є безліч рецептів. А головна суперечка розгорається на тему: на чому готувати страву? Сироватка, кефір, квас, йогурт, майонез/сметана і вода - це лише кілька варіантів заливки окрошки.

Своїм сімейним рецептом поділилася відомий український блогер Alina FooDee. Вона пропонує готувати її на бульйоні, та ще й з домашнім майонезом!

Інгредієнти:

  • Вода - 2,5 л
  • Куряче філе - 1 шт.
  • Ковбаса варена - 250-300 г
  • Огірок - 2 шт.
  • Відварна картопля - 5 шт.
  • Відварені яйця - 5-6 шт.
  • Зелена цибуля - 1 пучок
  • Кріп - 1 пучок

Для домашнього майонезу:

  • Яйце сире добре помите - 1 шт.
  • Рослинна олія - 120-150 мл
  • Лимонний сік - 1 ст. л.
  • Сіль - 1/3 ч. л.
  • Цукор - 1/2 ч. л.
  • Гірчиця - 1 ч. л.

Покрокове приготування страви

Куряче філе відваріть у воді 30-40 хвилин, бульйон посоліть за смаком. Остиглий бульйон поставте в холодильник на 3 години, за цей час всі частинки жиру застигнуть. Бульйон процідіть через сито з двома шарами марлі.

Кубиками наріжте картоплю, яйця, варену ковбасу, огірок. Подрібніть зелену цибулю і кріп.

Для майонезу перекладіть 1 яйце, гірчицю, лимонний сік, сіль, цукор в баночку або ємність з маленьким діаметром і високими стінками. Залийте 120-150 мл рослинної олії. Ніжкою блендера накрийте жовток і збивайте до отримання білої густої емульсії.

Залийте трохи бульйону в майонез і перемішайте блендером, щоб майонез став більш рідким. Залийте окрошку бульйоном з майонезом і дайте настоятися 4 години в холодильнику. При подачі лимонний сік можна додавати порційно за бажанням.

Раніше кулінар розповіла, як швидко і просто замаринувати огірки. Вам знадобиться 15 хвилин на те, щоб вони настоялися.

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