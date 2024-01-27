"Позвонила юристам". Известная певица прокомментировала отсутствие гражданства Украины

Экс-солистка группы YUKO, певица Юлия Юрина, которая рассказала, что 12 лет не может получить гражданство Украины, поделилась, что уже проконсультировалась с юристами по поводу своей ситуации.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарий исполнительницы в программе "ЖВЛ".
Ранее исполнительница со слезами на глазах отреагировала на законопроект, который предусматривает введение института множественного гражданства.
Это позволит иметь гражданство Украины всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран. Конечно, кроме граждан РФ.
Уроженка Анапы подчеркнула, что не знает, что ей теперь делать, ведь срок действия ее российских документов истекает через год.
Юлия Юрина (фото: instagram.com/yurina_yuyu)
Если же Юрина вернется в РФ для восстановления паспорта, ее арестуют за проукраинские высказывания.
По словам знаменитости, она позвонила юристам и ей объяснили, как действовать.
"Юристы меня успокоили, объяснили, что к чему. Это меня вообще не касается, потому что моя цель - отказаться от российского гражданства и получить украинское гражданство. Мне не нужно двойное", - поделилась звезда.
Юлия Юрина (фото: instagram.com/yurina_yuyu)
Также экс-солистка группы YUKO добавила, что год назад подала документы на смену гражданства и сейчас "они уже должны лежать где-то в Офисе президента и ждать своей подписи".
"У меня сданы все экзамены, у меня языковой экзамен на 95 из 100 баллов. Меня никто не депортирует", - подытожила певица.
Ранее мы рассказывали, что участников "Б-2" арестовали в Таиланде за поддержку ВСУ.
Также известная украинская певица неожиданно заявила о желании воевать.