Участников "Би-2" арестовали в Таиланде за поддержку ВСУ. Могут ли их выслать в РФ и посадить?

Участников российской группы "Би-2" арестовали после концерта в Таиланде якобы из-за их поддержки Украины и критики войны Кремля. Сообщается, что за этим следует консульство России.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на росСМИ.

"Би-2" могут депортировать в Россию

24 января группа "Би-2" дала концерт в клубе Illuzion Phuket в столице Таиланда. Сразу после завершения выступления они были арестованы. РосСМИ сообщают, что запрос на арест поступил от генерального консульства РФ в Таиланде.

"Нам известно о задержании группы "Би-2" правоохранительными органами Таиланда, однако ни одного официального сообщения властей провинции Пхукет об этом мы пока не получали. Сами участники группы в генконсульство тоже не обращались", - сказал глава российского дипучреждения в Пхукете.

Официальной версией задержания считают, что исполнители нарушили визовый режим, то есть музыканты приехали в Таиланд как туристы и не имели права выступать без рабочей визы.

Группа "Би-2" задержали в Таиланде после концерта (фото: росСМИ)

Адвокат Сергей Жорин сообщил, что участники группы провели ночь в полицейском участке. Однако не официальной версией задержания считают поддержку "Би-2" ВСУ.

"26 января районный суд провинции Пхукет признал граждан виновными в производстве трудовой деятельности без получения необходимого разрешения и обязал их выплатить денежный штраф", - заявили в генконсульстве.

Таким образом, артисты будут обязаны покинуть территорию Таиланда в ближайшее время.

Депортация или штраф

Участников группы "Би-2" приговорили к штрафу 3 000 бат с каждого, то есть по 3 186 гривен. После закрытия дела они будут переданы иммиграционной полиции.

По всей вероятности, музыкантам позволят оставить Таиланд без депортации и занесения в черный список, запрещающий въезд в Таиланд на тот или иной срок, сообщают росСМИ.

Состоятся ли запланированные концерты

Официальных комментариев команды "Би-2" на этот счет не было.

Следующее выступление состоится в Дубае 17 февраля. Также на 2024 концерты запланированы в Вильнюсе, Варшаве и Дублине.

Другие концерты "Би-2" не отменяют (фото: росСМИ)

Отношение "Би-2" к Украине

Лидер группы Лева не скрывает своей проукраинской позиции. Более того, в росСМИ также появлялась информация о том, что певцы тайно поддерживают ВСУ.

За это россияне потребовали наложить на "Би-2" санкции внутри России.

"Лева публично заявил, что спонсирует и спонсирует украинских националистов. При этом до последнего эти мр*зи пытались продвинуть свои морды к российской кормушке. До сих пор на видеохостинге можно смотреть клипы и даже донатить группе. Есть Госдума, которая закрывает глаза на возвращение тех, кто поддерживает Украину", - заявила актриса Яна Поплавская.

Так, "Би-2" включили в так называемый "черный список" артистов РФ. После начала полномасштабной войны их концерты начали массово отменять.

А 28 апреля 2022 года музыканты отменили концерт в Омске в знак протеста против присутствующей на сцене политической агитации - лозунга с рашистским символом Z.