Известная певица 12 лет не может получить гражданство Украины: "В России меня посадят"

Экс-участница группы Yuko Юлия Юрина со слезами на глазах поделилась, что уже 12 лет не может получить украинское гражданство.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram певицы.

Подробности

22 января, в День Соборности Украины, президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, который предусматривает введение института множественного гражданства.

Юлия Юрина отреагировала на законопроект о множественном гражданстве (фото: instagram.com/yurina_yuyu)

Это позволит иметь гражданство Украины всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран. Конечно, кроме граждан РФ.

На новость эмоционально отреагировала Юлия Юрина, ведь она является уроженкой Анапы.

"После таких новостей у меня опускаются руки, хочется рыдать и я не знаю, что еще нужно сделать, чтобы мне дали гражданство. 12 лет. Плодотворная работа, продвижение культуры и развитие. Это какой-то сюр, если честно. Куда обращаться, кому писать, я не знаю", - отметила артистка.

Юлия Юрина не может сменить российское гражданство (фото: instagram.com/yurina_yuyu)

Также знаменитость добавила, что все эти годы она занимается продвижением традиционной культуры и создает альбомы на нашем языке, поэтому и ожидает гражданства уже давно.

"Я не хочу достичь своего стеклянного потолка. Мне и так уже нет пути к телевидению, радио. Я не выездная и не могу ничего сделать, чтобы продвигать украинскую культуру за рубежом. Сколько мне еще ждать?", - рассказала экс-участница Yuko.

Юлия Юрина не может сменить российское гражданство (фото: instagram.com/yurina_yuyu)

По словам исполнительницы, через год у нее истечет срок действия ее российских документов, на основе которых она имеет вид на постоянное проживание.

Она говорит, что, если вернется в РФ для восстановления паспорта, ее арестуют за проукраинские высказывания.

Пока Юрина не знает, что делать дальше.

Краткая биография артистки

Юлия родилась на Кубани в России. В 2012 году переехала в Киев, где поступила в университет и начала постепенно строить свою карьеру.

В 2016 году стала солисткой группы Yuko, которая сочетала элементы фольклора и современной музыки.

Юлия Юрина (фото: instagram.com/yurina_yuyu)

Коллектив также участвовал в Нацотборе на Евровидение 2019, борясь за право представлять Украину на конкурсе.

С детства артистку привлекала украинская культура. Она сразу осудила действия РФ и заявила, что хочет быть украинкой по паспорту.