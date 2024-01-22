Известная певица 12 лет не может получить гражданство Украины: "В России меня посадят"
Экс-участница группы Yuko Юлия Юрина со слезами на глазах поделилась, что уже 12 лет не может получить украинское гражданство.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram певицы.
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22 января, в День Соборности Украины, президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, который предусматривает введение института множественного гражданства.
Юлия Юрина отреагировала на законопроект о множественном гражданстве (фото: instagram.com/yurina_yuyu)
Это позволит иметь гражданство Украины всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран. Конечно, кроме граждан РФ.
На новость эмоционально отреагировала Юлия Юрина, ведь она является уроженкой Анапы.
"После таких новостей у меня опускаются руки, хочется рыдать и я не знаю, что еще нужно сделать, чтобы мне дали гражданство. 12 лет. Плодотворная работа, продвижение культуры и развитие. Это какой-то сюр, если честно. Куда обращаться, кому писать, я не знаю", - отметила артистка.
Юлия Юрина не может сменить российское гражданство (фото: instagram.com/yurina_yuyu)
Также знаменитость добавила, что все эти годы она занимается продвижением традиционной культуры и создает альбомы на нашем языке, поэтому и ожидает гражданства уже давно.
"Я не хочу достичь своего стеклянного потолка. Мне и так уже нет пути к телевидению, радио. Я не выездная и не могу ничего сделать, чтобы продвигать украинскую культуру за рубежом. Сколько мне еще ждать?", - рассказала экс-участница Yuko.
Юлия Юрина не может сменить российское гражданство (фото: instagram.com/yurina_yuyu)
По словам исполнительницы, через год у нее истечет срок действия ее российских документов, на основе которых она имеет вид на постоянное проживание.
Она говорит, что, если вернется в РФ для восстановления паспорта, ее арестуют за проукраинские высказывания.
Пока Юрина не знает, что делать дальше.
Краткая биография артистки
Юлия родилась на Кубани в России. В 2012 году переехала в Киев, где поступила в университет и начала постепенно строить свою карьеру.
В 2016 году стала солисткой группы Yuko, которая сочетала элементы фольклора и современной музыки.
Юлия Юрина (фото: instagram.com/yurina_yuyu)
Коллектив также участвовал в Нацотборе на Евровидение 2019, борясь за право представлять Украину на конкурсе.
С детства артистку привлекала украинская культура. Она сразу осудила действия РФ и заявила, что хочет быть украинкой по паспорту.
Недавно известная актриса рассказала о своей бабушке которая получила паспорт РФ в оккупации.
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