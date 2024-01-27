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"Подзвонила юристам". Відома співачка прокоментувала відсутність громадянства України

Юлія Юріна (фото: instagram.com/yurina_yuyu)
Автор: Іванна Пашкевич

Екссолістка гурту YUKO, співачка Юлія Юріна, яка розповіла, що 12 років не може отримати громадянство України, поділилася, що вже проконсультувалася з юристами з приводу своєї ситуації.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на коментар виконавиці у програмі "ЖВЛ".

Деталі

Раніше виконавиця зі сльозами на очах відреагувала на законопроєкт, який передбачає запровадження інституту множинного громадянства.

Це дозволить мати громадянство України всім етнічним українцям та їхнім нащадкам із різних країн. Звісно, окрім громадян РФ.

Уродженка Анапи наголосила, що не знає, що їй тепер робити, адже термін дії її російських документів збігає через рік.

Юлія Юріна (фото: instagram.com/yurina_yuyu)

Якщо ж Юріна повернеться до РФ для відновлення паспорту, її арештують за проукраїнські висловлювання.

За словами знаменитості, вона подзвонила юристам і їй пояснили, як діяти.

"Юристи мене заспокоїли, пояснили, що до чого. Це мене взагалі не стосується, бо моя мета - відмовитися від російського громадянства і отримати українське громадянство. Мені не потрібне подвійне", - поділилася зірка.

Юлія Юріна (фото: instagram.com/yurina_yuyu)

Також екссолістка гурту YUKO додала, що рік тому подала документи на зміну громадянства і зараз "вони вже мають лежати десь в Офісі президента і чекати на свій підпис".

"У мене складені всі іспити, у мене мовний іспит на 95 зі 100 балів. Мене ніхто не депортує", - підсумувала співачка.

 

Раніше ми розповідали, що учасників "Би-2" заарештували в Таїланді за підтримку ЗСУ.

Також відома українська співачка несподівано заявила про бажання воювати.

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