Известная украинская певица неожиданно заявила о желании воевать: что ее остановило

Бандуристка и певица Марина Круть (KRUTЬ) призналась, что хотела добровольно мобилизоваться в ВСУ, однако многие отговаривали ее от этой идеи.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнительнице для YouTube-канала "hromadske.зміст" .

Марина Круть о мобилизации женщин

По словам артистки, за почти два года войны у нее были попытки попасть в армию, но ее останавливало то, что она имеет очень сильный страх крови, и поэтому может потерять сознание.

"Я себя часто спрашивала, что я могла бы делать? Просто есть одна проблемка. Самое простое, что может быть для женщины на фронте - это может быть, например, боевой медик. Я не скажу, что это самое простое, но это такая для меня понятная схема, потому что, чтобы быть снайпером, надо положить не один год жизни на это", - поделилась звезда.

Марина Круть (фото: instagram.com/bandura_krut)

"И так же, если ты хочешь быть хорошим боевым медиком, желательно иметь медицинское образование. То есть надо приложить много усилий. Одна из доступных для меня вакансий - это боевой медик. Но есть один нюанс. Я очень сильно боюсь крови. Я теряю сознание", - добавила Круть.

Впоследствии Марина поняла, что принесет больше пользы, собирая деньги на выступлениях за рубежом.

Также знаменитость говорит, что, если бы мобилизация женщин была обязательной, она отправилась бы на фронт.

"Я не знаю, сколько будет длиться эта война. Возможно, так случится, что я еще мобилизуюсь", - резюмировала артистка.

Отметим, что бандуристка Kruть стала известна после участия в нацотборе на Евровидение 2020.

В финале конкурса она заняла третье место.

После 24 февраля 2022 года исполнительница выступает с благотворительными концертами за границей.