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Гонтарєва заявила про підпал її будинку під Києвом

Новини » Надзвичайні події    17.09.2019 - 08:09
Гонтарєва заявила про підпал її будинку під Києвом
Фото: Валерія Гонтарєва (УНІАН)

За словами Гонтарєвой, невідомі кинули пляшку із запальною сумішшю

Екс-глава Національного банку Валерія Гонтарєва заявила, що під Києвом спалили її будинок. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "theБабель".

За словами Гонтарєвой, невідомі кинули пляшку із запальною сумішшю.

"Наш будинок під Києвом у селищі Гореничі спалили. Кинули пляшку із запальною сумішшю через паркан. Будинок повністю згорів. Пожежникам не вдавалося його навіть згасити. Це вже повне і остаточне беззаконня! Я не знаю куди мені звертатися, терор триває!", - заявила вона.

Невідомі спалили будинок ексглави НБУ Гонтаревої

Зловмисники підпалили будинок ексглави НБУ Валерії Гонтаревої, кинувши пляшку із запальною сумішшю через паркан

Опубліковано НВ Понеділок, 16 вересня 2019 р.

Зазначимо, що будинок повністю згорів. Пожежникам не вдавалося його навіть згасити.

РБК-Україна писало, що у Генеральній прокуратурі України схвалили підозру Гонтарєвої. Старшим прокурором справи був призначений Сергій Кізь.

Відзначимо, за версією слідства, брокерська фірма ICU була задіяна в операції між державним "Аграрним фондом" і "Брокбізнесбанком" олігарха Сергія Курченко, в результаті чого були розкрадені гроші "Аграрного фонду".

Крім того, після цього Гонтарєва заявила, що в її квартирі в Києві в четвер, 12 вересня, відбулись обшуки. За її словами, правоохоронці проводили обшуки в масках і з автоматами.

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