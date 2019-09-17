Підпал будинку Гонтаревої: поліція знайшла запальну ракету

Фото: згорілий будинок Гонтарєвої (kv.npu.gov.ua)

Підпал будинку Гонтарєвої стався за допомогою запальною ракети

Підпал будинку Валерії Гонтарєвої, колишньої голови Національного банку України, стався за допомогою запальною ракети. Про це журналістам заявив спікер Національної поліції Микола Жукович.

За його словами, швидше за все, будинок Гонтарєвої підпалили не за допомогою коктейлю Молотова, а запальною ракетою.

"Попередньо ми говоримо про незаконне проникнення на територію...Зараз ми оглядаємо відео камер відеоспостереження... Не було ніякого коктейлю Молотова, ми знайшли запальну ракету ... шумову і звукову. Виявили ще ряд доказів... можливо був військовий або саморобний пристрій", - зазначив він

Жукович додав, що на камери відеоспостереження потрапила одна людина. Крім того, він підкреслив, що на даний момент не виключаються інші версії, в тому числі короткого замикання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Гореничах під Києвом згорів будинок Гонтарєвої. За її словами, в огорожу кинули пляшку із запальною сумішшю.

В Офісі президента України вже відзначили, що Володимир Зеленський чекає від правоохоронців якнайшвидшого розкриття "цієї провокації".