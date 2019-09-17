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Поліція назвала версію пожежі у будинку Гонтарєвої

Новини » Надзвичайні події    17.09.2019 - 08:59
Поліція назвала версію пожежі у будинку Гонтарєвої
Фото: пожежа у будинку Гонтарєвої (скріншот відео)

Поліція розглядає підпал, як одну з версій

Поліція розглядає підпал, як одну з версій загоряння будинку колишньої глави Національного банку України Валерії Гонтаревої під Києвом. Про це заявив речник поліції Київської області Микола Жукович, повідомляє "Громадське".

Також у поліції є версія - необережне поводження з вогнем або коротке замикання.

"Провадження поки не відкрили. На місці працює слідчо-оперативна група. З'ясовуємо деталі", - сказав речник.

Крім того, у коментарі телеканалу "112" речник Державної служби з надзвичайних ситуацій у Київській області Вікторія Рубан повідомила, що постраждалих в результаті пожежі немає.

"Вогнем практично пошкоджено весь будинок. Осередки загорання були у різних місцях. Стосовно причини, на місці працює поліція. За попередніми даними, постраждалих немає, охоронець не постраждав", - сказала вона.

Нагадаємо, сьогодні Гонтарєва заявила, що її будинок під Києвом був спалений. За словами Гонтарєвой, невідомі кинули пляшку із запальною сумішшю.

Раніше Гонтарєва заявляла, що в її квартирі в Києві в четвер, 12 вересня, відбулись обшуки. За її словами, правоохоронці проводили обшуки в масках і з автоматами.

Зазначимо, що в ГПУ уже схвалили підозру Гонтарєвої. За версією слідства, брокерська фірма ICU була задіяна в операції між державним "Аграрним фондом" і "Брокбізнесбанком" олігарха Сергія Курченко, в результаті чого були розкрадені гроші "Аграрного фонду".

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