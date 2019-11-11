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Меган Маркл таємно вивезла сина за кордон: що сталося

STYLERПерсони    11.11.2019 - 09:14
Меган Маркл таємно вивезла сина за кордон: що сталося
Меган Маркл і принц Гаррі (facebook.com/TheBritishMonarchy)

Меган Маркл вивезла сина за кордон не порадившись ні з ким

Меган Маркл потай від усіх возила сина Арчі Харрісона на батьківщину. Герцогиня разом з малюком здійснила одноденну поїздку в Нью-Йорк ще 6 вересня. Але про те, що літала вона туди не сама, стало відомо тільки зараз.

38-річна Меган вирушила через Атлантику, щоб підтримати свою найкращу подругу Серену Вільямс на тенісному чемпіонаті US Open. Про те, що герцогиня прилетіла в США не одна, проговорилася Серена в інтерв'ю Access Hollywood.

Насправді Вільямс пішла на таке одкровення, чтобв підтримати подругу, яку ЗМІ відразу охрестили поганою матір'ю, що покинула сина. Але поїздка Маркл разом з Арчі викликала нову хвилю критики через те, що герцогиня піддала тоді ще чотиримісячного малюка стресу під час тривалого перельоту.

Меган Маркл таємно вивезла сина за кордон: що сталося

Меган Маркл, принц Гаррі і син Арчі (facebook.com/TheBritishMonarchy)

Крім того, відомо, що Меган зважилася на поїздку в останню хвилину, не порадившись ні з ким із близьких. Для перельоту в Штати герцогиня скористалася послугами комерційного рейсу.

"Вона проробила весь цей шлях з новонародженим, щоб побачити, як я граю в Нью-Йорку, і полетіла назад тієї ж ночі. Я, мабуть, не змогла б зробити таке", - розповіла тенісистка.

До речі, герцоги Сассекські разом з Арчі планують поїхати в США, щоб провести День подяки (28 листопада) разом з матір'ю Меган Дорією Регленд.

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