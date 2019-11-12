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Меган Маркл і принц Гаррі вирішили порушити святу традицію: королева сильно образиться

STYLERЖиття    12.11.2019 - 22:37
Меган Маркл і принц Гаррі вирішили порушити святу традицію: королева сильно образиться
Меган Маркл і принц Гаррі (Фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Меган Маркл і принц Гаррі зібралися серйозно образити королеву Єлизавету

Меган Маркл і принц Гаррі збираються порушити традицію святкування зимових свят і це може призвести до того, що вони сильно образять королеву Єлизавету II. Про це повідомляє видання The Daily Mirror.

Меган Маркл і принц Гаррі задумалися про те, щоб відмовитися святкувати Різдво з королевою Єлизаветою. 10 листопада герцоги Сассекські були присутні на заходах, які були присвячені Дню пам'яті полеглих.

Меган Маркл і принц Гаррі вирішили порушити святу традицію: королева сильно образиться

Меган Маркл і принц Гаррі (Фото: royal.uk)

А після цього у них запланована шеститижнева відпустка, який вони збираються провести в Каліфорнії, де живе мати Меган Маркл.

Очікувалося, що після відпустки герцоги Сассекські повернуться до Великобританії, щоб традиційно відсвяткувати Різдво разом з королевою Єлизаветою. Щорічно королева на зимові свята переїжджає в Сандрингемський палац, який розташований в графстві Норфолк. І практично всі члени королівської сім'ї гостюють у неї під час Різдва і Нового року.

Меган Маркл і принц Гаррі вирішили порушити святу традицію: королева сильно образиться

Меган Маркл і прицн Гаррі (Фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Однак, як стверджують джерела в королівському палаці, Меган Маркл і принц Гаррі задумалися про те, щоб порушити традицію. Вони можуть залишитися на свята в США і не вшанувати своєю присутністю сімейні вечері в Норфолку.

На даний момент герцоги Сассекські ще не прийняли остаточного рішення, але в оточенні королеви вже проявляють занепокоєння, так як це стане серйозною образою для Єлизавети II.

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