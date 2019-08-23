Що подарувати дитині на День знань: найкращі ідеї

Ідеї подарунків школярам на 1 вересня - в матеріалі Styler
Зовсім скоро у всіх українських школах пролунає дзвоник до першого уроку. 1 вересня - це не тільки свято Дня знань, але і стрес для школярів, деякі з яких сядуть за парту вперше.
Однак і тим дітям, які вже знають, що таке школа, перший час доводиться непросто адаптуватися до режиму і дисципліни після трьох місяців літніх канікул.
Всі батьки хочуть побалувати своїх чад оригінальними подарунками, які б не тільки порадували дітей, але й стали б їм в нагоді у тривалій подорожі у світ знань в новому навчальному році.
День знань (фото: comitet.su)
При цьому необов'язково, щоб подарунком стали шкільні приналежності, діток молодшого віку можна побалувати навіть м'якою іграшкою, пишуть Факти ICTV.
День знань (фото: pixabay.com)
Крім презенту непогано було б зводити дитину після першого шкільного дня в кафе, кіно, ігрову кімнату або на пікнік.
До речі, нещодавно міністр освіти Лілія Гриневич різко висловилася про заборону вчителям вільно займатися репетиторством після основних занять.
Раніше ми писали про те, у скільки обійдеться батькам зібрати дитину в перший клас в нинішньому році.