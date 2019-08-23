Что подарить школьнику на День знаний: лучшие идеи

День знаний (фото: comitet.su)

Идеи подарков школьникам на 1 сентября - в материале Styler

Совсем скоро во всех украинских школах прозвучит звонок к первому уроку. 1 сентября - это не только праздник Дня знаний, но и стресс для школьников, некоторые из которых сядут за парту в первый раз.

Да и тем детям, которые уже знают, что такое школа, первое время приходится непросто адаптироваться к режиму и дисциплине после трех месяцев летних каникул.

Все родители хотят побаловать своих чад оригинальными подарками, которые бы не только порадовали детей, но и пригодились бы им в длительном путешествии в мир знаний в новом учебном году.

День знаний (фото: comitet.su)

При этом необязательно, чтобы подарком стали школьные принадлежности, деток помладше можно побаловать даже мягкой игрушкой, пишут Факты ICTV.

Лучшие подарки и сувениры для школьника в честь Дня знаний:

Яркий оригинальный будильник, с которым будет легче и веселее просыпаться по утрам.

Настольная лампа - удобная и с большим абажуром, который легко мыть.

Миниатюрная школьная доска.

Карта с картинками животных, обитающих на том или ином континенте.

Вращающийся стул.

Детская энциклопедия - начать с первого тома и пообещать дарить следующие издания.

Большой набор карандашей, фломастеров или ярких ручек - дети младшего школьного возраста радуются, когда чего-то много.

Кукла, машинка, настольная игра или любая другая игрушка - это напомнит первокласснику, что детство в шесть лет не заканчивается.

День знаний (фото: pixabay.com)

Кроме презента неплохо было бы сводить ребенка после первого школьного дня в кафе, кино, игровую комнату или на пикник.

К слову, недавно министр образования Украины Лилия Гриневич резко высказалась о запрете учителям свободно заниматься репетиторством после основных занятий.

Ранее мы также писали о том, во сколько обойдется родителям собрать ребенка в первый класс в нынешнем году.