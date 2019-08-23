Что подарить школьнику на День знаний: лучшие идеи

Идеи подарков школьникам на 1 сентября - в материале Styler
Совсем скоро во всех украинских школах прозвучит звонок к первому уроку. 1 сентября - это не только праздник Дня знаний, но и стресс для школьников, некоторые из которых сядут за парту в первый раз.
Да и тем детям, которые уже знают, что такое школа, первое время приходится непросто адаптироваться к режиму и дисциплине после трех месяцев летних каникул.
Все родители хотят побаловать своих чад оригинальными подарками, которые бы не только порадовали детей, но и пригодились бы им в длительном путешествии в мир знаний в новом учебном году.
День знаний (фото: comitet.su)
При этом необязательно, чтобы подарком стали школьные принадлежности, деток помладше можно побаловать даже мягкой игрушкой, пишут Факты ICTV.
День знаний (фото: pixabay.com)
Кроме презента неплохо было бы сводить ребенка после первого школьного дня в кафе, кино, игровую комнату или на пикник.
К слову, недавно министр образования Украины Лилия Гриневич резко высказалась о запрете учителям свободно заниматься репетиторством после основных занятий.
Ранее мы также писали о том, во сколько обойдется родителям собрать ребенка в первый класс в нынешнем году.