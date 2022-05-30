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Як почистити пил і бруд всередині батареї: вам потрібен всього один предмет

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Понеділок 30 травня 2022 09:39
Як почистити пил і бруд всередині батареї: вам потрібен всього один предмет Фото: як прибрати пил в батареї (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Зазвичай всередині батареї накопичується маса бруду, який дуже важко звідти вичистити. Цей пил всередині радіатора сприяє поширенню алергенів і бактерій в кімнаті.

Позбутися від пилу можна за допомогою одного предмета, який є практично у кожного, пише Express.

Порадою поділилися фанати місіс Хінч - авторитетного фахівця з прибирання з більш ніж чотирма мільйонами підписників в Instagram.

Королева прибирання настільки популярна, що надихнула британців на створення груп у Facebook на її честь, де вони діляться один з одним порадами та хитрощами з прибирання.

В одній з таких груп жінка запитала, як очистити радіатор від пилу всередині. На пост відгукнулися тисячі людей і поділилися своїми дієвими способами. Але один з рекомендованих методів потряс своєю простотою. Такий предмет є практично в кожному будинку - це фен.

Як почистити пил і бруд всередині батареї: вам потрібен всього один предметЯк почистити батарею від пилу (фото: express.co.uk)

Як позбутися від пилу в батареї за допомогою фена?

Використовуйте фен на повній потужності, щоб позбутися від пилу в батареї. У деяких радіаторах є панелі, які можна зняти, використати фен і повернути їх на місце.

Також деякі підписники назвали ще один спосіб боротися з пилом у важкодоступних місцях. Це довгі і тонкі щітки для чищення. Вони допоможуть прибрати пил, там де це неможливо зробити ганчіркою.

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