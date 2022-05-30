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Как почистить пыль и грязь внутри батареи: вам нужен всего один предмет

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Понедельник 30 мая 2022 09:39
Как почистить пыль и грязь внутри батареи: вам нужен всего один предмет Фото: Как убрать пыль в батарее (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Обычно внутри батареи скапливается масса грязи, которую очень трудно оттуда вычистить. Эта пыль внутри радиатора способствует распространению аллергенов и бактерий в комнате.

Избавиться от пыли можно с помощью одного предмета, который есть практически у каждого, пишет Express.

Советом поделились фанаты миссис Хинч - авторитетного специалиста по уборке с более чем четырьмя миллионами подписчиков в Instagram.

Королева уборки настолько популярна, что вдохновила британцев на создание групп в Facebook в ее честь, где они делятся друг с другом советами и хитростями по уборке.

В одной из таких групп женщина спросила, как очистить радиатор от пыли внутри. На пост откликнулись тысячи людей и поделились своими действенными способами. Но один из рекомендованных методов потряс своей простотой. Такой предмет есть практически в каждом доме - это фен.

Как почистить пыль и грязь внутри батареи: вам нужен всего один предметКак почистить батарею от пыли (фото: express.co.uk)

Как избавиться от пыли в батарее с помощью фена?

Используйте фен на полной мощности, чтобы избавиться от пыли в батарее. В некоторых радиаторах есть съемные панели, которые можно снять, использовать фен и вернуть их на место.

Также некоторые подписчики назвали еще один способ бороться с пылью в труднодоступных местах. Это длинные и тонкие щетки для чистки. Они помогут убрать пыль, там где это невозможно сделать тряпкой.

Читайте также про одну хитрость, которая надолго сохранит чистоту и блеск стекла.

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