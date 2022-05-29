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Завжди ідеальні вікна: хитрість, яка надовго збереже чистоту і блиск скла

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Неділя 29 травня 2022 17:24
Завжди ідеальні вікна: хитрість, яка надовго збереже чистоту і блиск скла Фото: Як правильно мити вікна (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Яка ж генеральне прибирання без миття вікон? Для кожної охайної людини важливо, щоб скло були кришталево чистими і прозорими, без розводів. А для кожної зайнятої людини важливо, щоб таким воно залишалися надовго.

Як за допомогою маленької хитрості домогтися ідеальних вікон - читайте нижче в нашому матеріалі.

Багато хто стикався з проблемою, що начебто вже і відмив вікно, відійшов, глянув - там пляма, там розвод... І знову доводиться бризкати, терти насухо.

Фахівці-лайфхакери кажуть, що звичайний магазинний засіб з написом "Для миття скла" слід викинути і замінити на воду з невеликою кількістю будь-якого кондиціонера для білизни.

Як зробити розчин

Візьміть стандартну миску з водою, пляшечку з кондиціонером, губку або ганчірочку, сухі серветки (паперові рушники).

У воді розчиніть ковпачок кондиціонера. Коли ви почнете мити, бруд і пил будуть швидко відходити від скла.

Відразу після миття треба насухо витерти вікна.

Якщо у вас є водосгон (швабра для миття вікон), то його можна теж використовувати. Це пристосування спростить процес роботи.

Чому з кондиціонером вікна будуть чистими довше

Основний плюс використання кондиціонера не тільки в тому, що він швидко позбавить від забруднень, але і збереже чистоту і прозорість вікон.

Пов'язано це з тим, що в ньому є водовідштовхувальні та антистатичні властивості.

Раніше ми писали про хитрість, яка зробить навіть найдешевший пральний порошок в рази ефективніше.

Також повідомлялося про спосіб, який запобіжить вицвітання одягу при пранні.

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