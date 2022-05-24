Ця хитрість зробить найдешевший пральним порошок в рази ефективніше

Часто-густо ми обираємо дорогий пральний порошок для наших машинок, аби бути впевненими, що навіть засалені кухонні рушники засяють чистотою і свіжістю. Однак є спосіб, який допоможе зекономити на покупці миючих засобів.

Як підвищити ефективність прального порошку - читайте нижче в нашому матеріалі Styler .

Що зробити з порошком, щоб він був ефективним?

Хитрість в тому, що порошок не треба засипати у відсік машинки. Його треба спочатку замочити у теплій воді, зробивши таким чином мильний розчин.

Далі цей розчин знову ж таки не вливають у спеціальні відсіки, а одразу до барабану пральної машинки.

В чому переваги такого способу

Так ви зменшите витрату прального порошку. Крім того він почне діяти на білизну вже з перших секунд роботи машинки.

До того ж на випраній білизні не залишиться білого нальоту від порошку, який нерідко залишається у звичайних випадках. І ще - розведений мильний засіб краще виполіскується.

Порошок можна зробити самому

Змішайте натерте господарське мило і соду в співвідношенні 1:1, додайте кілька крапель ефірної олії для аромату. Такий засіб також засипати треба до барабану.